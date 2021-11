Ámonos: El creador de ‘Hellbound’ quiere crear un universo compartido con sus proyectos

Puede que el 2021 se esté terminando, pero eso no quiere decir que dejaremos de tener grandes opciones de entretenimiento. De hecho, muchas plataformas como Netflix se guardaron algunos proyectos fuertes para terminar el año con todo. Sin embargo, estamos casi seguros que no vieron el éxito de algunas producciones originales que venían en puerta, tal es el caso de Hellbound, una serie que apenas tiene unos días dentro de su catálogo y ya la está rompiendo durísimo a nivel mundial.

Parece que los proyectos surcoreanos vienen bastante fuertes dentro del gigante del streaming y ya quedó demostrado. El juego del calamar se convirtió en un fenómeno mundial que batió récords en cuestión de semanas. Pero lo que está sucediendo con esta nueva serie es algo todavía más descabellado, pues se estrenó el pasado 19 de noviembre y ya es la serie más vista en el servicio (si todavía no la han checado, ACÁ les contamos si vale la pena o no entrarle a esta sensación).

‘Hellbound’ podría formar parte de un enorme universo

Aunque todo indica que –como diría la chaviza– se vienen cosas grandes para Hellbound, o algo así. Resulta que en una reciente entrevista para The Korea Herald, el creador y director de la serie, Yeon Sang-ho dijo que quiere crear un universo compartido en el que convivan todos sus proyectos. Cabe destacar que además de esta producción que viene con todo, es el responsable de la película Train to Busan, que de igual manera fue todo un acontecimiento cuando se estrenó en Cannes 2016.

Yeon habló sobre su plan de agrupar los distintos personajes y escenarios de su obra hasta ahora en un solo lugar: “Siempre he imaginado crear un paquete completo, similar al mundo imaginario de Stephen King en Castle Rock”. Como recordarán, Castle Rock es un pueblo ficticio creado por el ‘maestro del terror’, que sirve como escenario compartido de varias de sus novelas y relatos cortos como The Dead Zone y The Body, así que de esa manera podría funcionar este proyecto.

También habló sobre la inspiración de la serie sensación del momento

Aunque eso sí, el creador de Hellbound considera que todo esto es un reto porque no todas sus producciones están en Netflix: “Como mis obras son creadas y publicadas por diferentes cadenas y productoras, creo que es un sueño difícil de cumplir“. De cualquier manera, no pierde la esperanza de que todas las historias que ha creado convivan en un solo universo, y eso da pie a que trabaje en otros proyectos espectaculares que lleguen probablemente al gigante del streaming.

Por último pero no menos importante, Yeon Sang-ho habló sobre su inspiración para la serie sensación del momento: “Sentí una gran curiosidad por saber cómo se creó la palabra ‘infierno’ en primer lugar. Por qué tipo de experiencias pasaron nuestros antepasados para llegar a esta palabra, aunque nadie ha visto cómo es el infierno”. Han aparecido rumores de que viene una segunda temporada, pero hasta el momento no hay nada confirmado, aunque no sería descabellado ver nuevos episodios que nos vuelen la cabeza.