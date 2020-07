A Henry Cavill le encanta armar computadoras y el internet no lo puede creer

Hay personalidades que destacan en un montón de aspectos y ejemplos tenemos muchísimos. Sin embargo, aún hay algunas figuras del entretenimiento que jamás dejan de sorprendernos pues además de ser espectaculares a la hora de pararse frente a una cámara e interpretar a un personaje, tienen uno que otro talento oculto que casi nadie conoce, y ese es justo el caso de Henry Cavill.

Por si no lo sabían y aunque no lo crean, algunas de las más grandes pasiones del actor que interpretó a Superman en el universo cinematográfico de DC son la computación y los videojuegos (quizá entenderán por qué aceptó el papel en The Witcher). Cuando no está grabando una película o pasando por una alfombra roja, le encanta dedicar su tiempo libre a la tecnología, reparando y modificando las compus que tiene a la mano para crear cosas únicas.

Henry Cavill nos demuestra que también le encanta la tecnología

Resulta que hace algunos días, Henry Cavill, compartió con sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram un video bastante peculiar que dejó con el ojo cuadrado a muchos. En él, lo vemos armando una computadora al ritmo de algunas de las rolas más importantes en la carrera de Barry White, como “You’re The First, The Last, My Everything”, “Never, Never Gonna Give Ya Up” y más.

Pero lo más interesante de todo esto fue que el actor nos mostró el proceso paso a paso, desde que destapa todos los equipos hasta que funciona, dando como resultado una computadora que todo gamer y fanático de la cultura pop seguramente deseará tener para jugar en esta cuarentena, ¿a poco no? Por acá les dejamos el video para que se den un quemón de lo cool que es Henry:

Por supuesto que el internet se volvió loco ante este enorme talento del actor

Y como era de esperarse, los fanáticos que el actor tiene por todo el mundo se quedaron sorprendidos, pues nadie creía que pudiera hacer esta clase de cosas y tan bien. El video de Cavill comenzó a viralizarse y muchos aprovecharon para reaccionar ante todo esto, (por ahí hubo una que otra señora romántica que se aventó finísimos comentarios)

Pero mejor no les contamos más, a continuación les dejamos las mejores reacciones:

Henry Cavill ensamblando PC’s en su puesto en el Persa Bio Bio pic.twitter.com/Bn0tGNCXq2 — (@Miss_Demise) July 17, 2020

Ha tenido más éxito “Henry Cavill montando un ordenador” que la mitad de su filmografía. pic.twitter.com/eunmSsSpTs — Antonio Campoy (@vivoenlaerapop) July 17, 2020

Lo que ve la pantalla del PC de Henry Cavill al encenderse. https://t.co/7qqVxC99e5 — ZumoDeHigo (@ZumoDeHigo) July 17, 2020

Henry Cavill reparando du computadora y yo buscando en Yahoo respuestas como ser una PC pic.twitter.com/peA9zwKNuA — ~Min Min~ (@yoon_gossip) July 16, 2020

Armando su PC Gamer ha sido lo mejor que he visto esta semana ️️ Y usa RYZEN pic.twitter.com/RHkl6bUxaO — ∆Manuel∆ (@MonsterDroiid) July 17, 2020

Viendo a Henry cavill armar su pc. pic.twitter.com/O1Q6oanvAi — José Luis (@JosLuis97770292) July 16, 2020

Henry Cavill podría simplemente grabarse haciendo nada y estaríamos pic.twitter.com/2iZihC2W8i — (@maurici0cruz) July 16, 2020

Este video aburridisimo de Henry Cavill tiene más de 280k reproducciones. Yo subo un video armando un dispositivo que cure el COVID y no lo ven ni mis hijas 🙁 pic.twitter.com/FEhy81ZVKh — Don Muchin (@Don_Muchin) July 16, 2020

Por si se me atraviesa Henry Cavill pic.twitter.com/UtuTeU1TEV — Bandi (@Bandiee) July 17, 2020

Mochu: yo es que veo a Henry Cavill montando su pc por la trama. La trama: pic.twitter.com/bu7dSkWzB4 — Un Mochuelo, Duquesa de Mocho ☀️🌸 (@MdeMochuelo) July 16, 2020

#HenryCavill montando su PC es la mejor nopor que he visto hasta ahora pic.twitter.com/84g9Rmq6jg — Andrea Carlón (@Yolibeth_Carlon) July 17, 2020