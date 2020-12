Me lleva: Henry Cavill se lesiona durante el rodaje de la segunda temporada de ‘The Witcher’

Este año fue complicado para diversas producciones del cine y la televisión ya que, debido a la pandemia, los rodajes tuvieron que suspenderse. The Witcher es una de esas franquicias que ha tenido que frenar la grabación de su nueva temporada durante algún tiempo y ahora tienen un nuevo obstáculo en el que Henry Cavill está inmiscuido.

El actor encargado de encarnar al protagonista de la serie tuvo un accidente en pleno rodaje de la segunda temporada que se lleva a cabo en Inglaterra. De acuerdo con medios locales, Cavill se lastimó una pierna y deberá estar fuera un breve periodo de tiempo para recuperarse.

Henry Cavill se lesiona

Desde su lanzamiento en diciembre de 2019, The Witcher se ha convertido en una de las series más vista de Netflix en todo el mundo. El éxito inmediatamente provocó que se le renovara para una segunda temporada cuya grabación debía efectuarse a lo largo de 2020. Sin embargo -como desgraciadamente ya sabemos- el coronavirus vino a aturdir todo.

Luego de algunos meses, el rodaje se reanudó y en octubre se revelaron algunas imágenes en las que vemos a Geralt de Rivia con todo y armadura nueva. Y aunque todo parecía avanzar bien, un nuevo contratiempo se acaba de presentar en el set de filmación con el personaje principal.

De acuerdo con lo que reporta The Sun, Henry Cavill se lastimó una pierna mientras realizaba una escena de acción en los estudios Arborfield de Londres. Las fuentes indican que el actor se encontraba a 20 pies de altura sujetado por un arnés de seguridad, pero no pudo evitar la lesión luego de llevar a cabo la escena.

“La filmación se ha visto afectada por lo que le sucedió a Henry… De repente se quedó estático y era evidente que le dolía mucho. No estaba claro si algún objeto le había golpeado la pierna o era algún tipo de lesión muscular”, dijo una fuente al periódico británico.

No ha sido tan grave; ‘The Witcher’ continúa grabaciones

La misma fuente indicó a The Sun que la lesión no ha sido de gravedad, aunque Henry Cavill debe mantener reposo ya que no puede caminar con facilidad. “No fue lo suficientemente malo como para necesitar una ambulancia, pero arruinó el horario de filmación porque no puede caminar correctamente“, dice el medio inglés.

El rodaje de la segunda temporada de The Witcher ha sido suspendido en un par de ocasiones anteriormente. Según relata Deadline, la primera vez fue cuando el actor Kristofer Hivju dio positivo por coronavirus en marzo. La pausa se prolongó hasta agosto, cuando regresaron a los sets de grabación, pero en noviembre se detuvo una vez más luego de que se confirmaran algunos contagios en el equipo de producción. Se prevé que la nueva entrega de episodios llegué en 2021… siempre y cuando los incidentes lo permitan.