Es oficial: ‘His Dark Materials’ es renovada para una tercera y última temporada

Parece que fue ayer cuando His Dark Materials debutaba en la televisión. Fue precisamente en noviembre de 2019 cuando esta serie estrenaba su primera temporada en HBO y BBC One. Desde entonces, la fantástica historia de Lyra Belacqua nos capturó por completo.

El viaje continuó con una segunda temporada al siguiente año en la que, desde luego, seguimos viendo la aventuras de la joven protagonista encarnada por Dafne Keen. Pero todo tiene un final. Las productoras asociadas acaban de anunciar la tercera y última temporada del programa.

¿Qué ha pasado en ‘His Dark Materials’?

Tan solo hace unas semanas -precisamente a mediados de noviembre de este año- His Dark Materials lanzó su segunda temporada que está a punto de llegar a su fin. En esta ocasión, tras cruzar el portal que vimos al final del último episodio de la primera temporada y luego de la muerte de su mejor amiga, Lyra y su daemon Pan se encuentran con Will Parry, un joven que se sorprende al ver a la criatura que acompaña a la protagonista.

A diferencia del mundo de donde viene Lyra, en la realidad de Will no existen los daemons y tampoco se sabe sobre la poderosa capacidad que el Polvo (la materia sobre la que se basa la trama) tiene en el universo. Sin embargo, a medida que transcurren los episodios, ellos se dan cuenta que sus historias están más vinculadas de lo que creen a pesar de provenir de diferentes lugares. El padre de Will es, de hecho, la pieza que explica su relación, todo esto en medio de una guerra se gesta a su alrededor.

Anuncia la tercera y última temporada

El anuncio de la tercera temporada de His Dark Materials se dio este martes (22 de diciembre) a través de la cuenta de Twitter de la serie. En la publicación se compartió el poster oficial en el que vemos a Lyra y a Will sentados de espaldas en un paisaje montañoso.

De acuerdo con Variety, la nueva y última temporada constará de ocho episodios que comenzarán a ser grabados en 2021, sin fecha especificada, en la ciudad galesa de Cardiff. “Llevar a la televisión el trabajo épico, intrincado y culturalmente resonante de Phillip Pullman (creador del libro) ha sido un gran privilegio”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

“Agradecemos a nuestros increíbles socios de la BBC y a todo el equipo de Bad Wolf, dirigido por la infatigable Jane Tranter, por su excepcional trabajo en las dos primeras temporadas… Esperamos completar la trilogía con este capítulo final en el viaje de Lyra “, remató la directiva. Si la costumbre se mantiene, posiblemente veamos la tercera y última temporada de la serie en noviembre del próximo año, como ha sido anteriormente en 2019 y 2020.