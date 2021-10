Un grave accidente: La historia detrás de la trágica muerte de Brandon Lee

A lo largo de los años, nos han pintado que la industria cinematográfica está llena de glamour y estrellas. Sin embargo, esto no siempre es así, como todo tiene un lado turbio en donde incluso suelen pasar accidentes que terminan con la vida de quienes trabajan detrás de muchas películas. Y sin duda, uno de los casos más famosos es el de Brandon Lee, un joven actor que deseaba brillar dentro de Hollywood pero que lamentablemente, pasó a la historia por un hecho muy triste.

Sin duda, este caso le dio la vuelta al mundo por un montón de razones. La primera fue el repentino fallecimiento de Lee a los 28 años, además que años más tarde nos enteramos de que las cosas pudieron ser muy diferentes para él si la producción hubiera previsto el inminente accidente. Esto hizo que alrededor de Brandon creciera una enorme leyenda y teorías del por qué probablemente murió, pero en esta ocasión no nos iremos con los rumores, sino con los hechos.

Un breve repaso a la carrera de Brandon Lee

Brandon Lee nació el 1 de febrero de 1965 en Oakland, California. Sin duda muchos lo recordarán por ser el hijo de la leyenda del cine de artes marciales, el gran Bruce Lee. Sin embargo, así como su padre, él quería seguir sus pasos y aparecer en películas, es por eso que dejó la escuela para irse a Los Ángeles a buscar una oportunidad, como cualquier joven que desea triunfar dentro de la industria cinematográfica y sin utilizar su apellido como una influencia que probablemente lo haría

Fue hasta 1985 cuando tuvo su primer papel dentro de la película Crime Killer, donde interpretó a un gánster. Un año más tarde por fin consiguió un personaje importante, cuando dio vida a Brandon Ma en la cinta Legacy of Rage, a partir de ahí logró aparecer en otras producciones como Laser Mission, Showdown in Little Tokyo y Rapid Fire. Pero luego de tanto tiempo frente a las cámaras y casi una década después, llegaría el proyecto que lo catapultaría a la fama y el último de su carrera.

‘The Crow’ y el accidente que acabó con él

En 1993, Brandon Lee fue elegido como el protagonista de The Crow, una adaptación cinematográfica basada en la serie de cómics homónima del año 1989 creada por James O’Barr. Por supuesto que al joven actor le entusiasmaba y mucho la idea de interpretar al personaje principal de esta película, Eric Draven, es por eso que durante todo ese tiempo se preparó, leyó las historietas e incluso estaba tan comprometido que se ofreció a hacer todas las escenas de riesgo.

Sin embargo, este deseo de hacer las cosas a la perfección e involucrarse en todo lo que tenía que ver con su papel, sin saberlo, lo pondría en una situación sumamente peligrosa. El 31 de marzo de 1993, Brandon entró al set para grabar la escena en la que Draven recuerda cómo Funboy (interpretado por el actor Michael Massee) le dispara. Antes de filmar esta parte, rodaron un primer plano del revólver Magnum Smith & Wesson que usaba ese personaje, que lo mostraba cargado.

Una breve explicación del funcionamiento del arma que mató a Brandon

Normalmente para dichas tomas se usan cartuchos falsos, sin pólvora ni fulminante. No obstante, por falta de presupuesto, en la producción de The Crow adquirieron balas reales a las que les quitaron la pólvora, pero no el fulminante. En algún momento alguien apretó el gatillo para probarlo, aunque no contaban con que el percutor disparó el fulminante y la bala hizo un corto recorrido y esto provocó algo muy serio: la bala se quedó encajada dentro del cañón.

Sin embargo, por falta de tiempo y presupuesto –pues presuntamente despidieron al maestro de armero, quien se encargaba preparar la pistola para la escena–, nadie checó el revólver para asegurarse de que todo estuviera en orden. Simplemente quitaron las balas verdaderas por algunas de fogueo y cuando el actor Michael Massee apretó el gatillo, la pólvora de la bala de fogueo detonó con la fuerza suficiente para empujar la bala que había quedado atascada en el cañón, la cual terminó directamente en el abdomen de Brandon Lee.

Brandon Lee perdió la vida y comenzó su legado

Por el impacto, Brandon cayó al suelo y herido mortalmente. Como era de esperarse, al darse cuenta de que no se levantaba, el equipo de The Crow lo llevó rápidamente al hospital New Hanover Regional Medical Center, en Wilmington, Carolina del Norte. Ahí, los doctores intentaron salvarle la vida pero lamentablemente a la 1:03 de la tarde del mismo 31 de marzo, a 17 días de su boda y a 8 de terminar el rodaje, los médicos confirmaron que el joven actor había fallecido a los 28 años.

Brandon Lee fue enterrado junto a su padre en el cementerio Lake View de Capitol Hill, Seattle, Washington. Sin embargo, a pesar de que dejó a medias la película, todos los que participaron en la producción decidieron continuar y terminar la filmación. Finalmente el 11 de mayo de 1994 se estrenó esta película como un tributo a este joven actor que perdió la vida por un accidente, que probablemente se pudo prever si hubieran contado con la ayuda de un profesional en armas.

La familia del actor quiso hacer justicia

El metraje de la toma fatal en que murió Brandon fue utilizado como evidencia en la investigación, y más tarde fue quemado personalmente por el director Alex Proyas. Actualmente las circunstancias del fallecimiento del actor siguen siendo parte de teorías y leyendas como la maldición de los Lee –que quizá les contemos en otra entrega–, pero desde hace varios años se hicieron públicos los documentos médicos que certificaban su muerte y las causas de la misma.

Desde entonces, la familia de Brandon Lee luchó porque su muerte no fuera en vano. Años más tarde y tras una investigación, el fiscal de distrito Jerry Spivey anunció que no se presentarían cargos penales por la muerte del acto, y dijo que si bien la negligencia fue un factor a considerar dentro de su fallecimiento, no había evidencia de irregularidades criminales. La madre de Lee, Linda Cadwell, presentó una demanda civil contra el estudio por negligencia, que finalmente se resolvió fuera de los tribunales.

En 2005 y de acuerdo con CNN, Michael Massee, quien murió en 2016 a los 64 años, dijo que la tragedia lo había dejado con un grave trauma: “Lo que le pasó a Brandon fue un accidente trágico. Es algo con lo que voy a vivir… Me tomó un buen tiempo no solo ponerlo en perspectiva, sino poder seguir adelante con mi vida. Es muy personal. Es algo de lo que quiero asegurarme cuando trabajo que nunca se repita. Por lo tanto, soy muy consciente de que las cosas van mal en el set”.

El nombre de Brandon volvió a relucir por otro hecho lamentable

Sin embargo, a pesar de que las cosas parecen haberse calmado con la familia de Brandon Lee, un suceso actual hizo que muchos recordarán la muerte del actor. Resulta que en un hecho que podríamos decir que fue exactamente, Alec Baldwin disparó un arma y asesinó accidentalmente a la directora de fotografía de la película, Rust, Halyna Hutchins, además de herir al director de la cinta, Joel Souza (ACÁ les contamos sobre ellos). Ante esta situación, la cuenta oficial de Lee publicó un mensaje en redes sociales:

“Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los implicados en el incidente de “Rust”. Nadie debería ser asesinado por una pistola en un set de cine. Punto”.