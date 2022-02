¿Se imaginan? La historia de cómo Hans Zimmer estuvo a punto de rechazar ‘El rey león’

Para algunas personas, El rey león es la mejor película animada en la historia acompañada también de uno de los más grandes e impresionantes trabajos musicales cortesía de Elton John y Tim Rice (para las rolas) y Hans Zimmer en el score. Quizá se pueda prestar al debate si ocupan el primer lugar, pero lo que nadie puede negar, es que son tan sensacionales, que después de más de 25 años, se nos sigue enchinando la piel.

Sin embargo, El rey león estvuo a punto de perder se uno de sus grandes elementos: la música de Hans Zimmer. El compositor alemán estuvo a punto de rechazar la película, y una vez que aceptó el trabajo, no estaba completamente convencido de hacerlo por varias razones, incluida la de que no le gustan los musicales. La historia es interesante y acá les contamos más.

¿Por qué Hans Zimmer rechazó ‘El rey león’?

Para los 90, Hans Zimmer era uno de los compositores más destacados de la industria. Había trabajado en Rain Man, recibiendo su primera nominación al Oscar, por ejemplo. Y tuvo chance de colaborar con Ridley Scott en Black Rain y con Bruce Beresford por Paseando a Miss Daisy.

Luego se volvió a unir con Scott para Thelma & Louise y algunos otros éxitos como True Romance y The House of the Spirits. Pero todo cambió, en realidad, cuando se acercaron a él para que trabajara en el próximo musical de Walt Disney Animations bajo el título de El rey león programada para estrenarse en 1994.

Pero la primera respuesta de Hans Zimmer fue decir que no porque nunca había trabajado en una cinta animada y porque de verdad no le gustaban los musicales. En una entrevista, el músico dijo que él sabía que no había sido la primera opción para el score, pero en realidad rechazó la primera propuesta por esas razones.

Accedió por su hija

Accedió a hacerlo pensando en su hija para llevarla a la premiere de El rey león porque antes no la había podido llevar a otros de sus estrenos. Así fue como empezó a trabajar en la música pensando en “animales peludos”, pero sin tener un guion ni nada que le diera contexto.

Imagínense. Le pidieron que compusiera una introducción de 30 segundos. ¿Por qué tan corto? Porque habría una pausa de diálogos. Sin embargo, cuando realizaba investigaciones de música africana, se dejó ir como hilo de media y escribió una canción completa de más de 4 minutos.

Cuando fueron los directores a escuchar la canción, comenzaron a platicar entre ellos. Zimmer pensó que le iban a dar las gracias y se adelantó a decir “Si necesitas que lo haga de 30 segundos, lo puedo cambiar“. Pero los directores respondieron que de ninguna manera. Lo que estaban charlando era cómo cambiar la intro de la película (quitarle el diálogo) para que encajara con el trabajo musical. Ahí cambió todo para Hans Zimmer.

Una pérdida personal

Zimmer no sabía mucho de la historia, pero cuando se involucro más, descubrió algo especial más allá de animales animados y caricaturas. “Me di cuenta que no sólo se trataba de animales peludos. Nada de eso“, dijo en una entrevista para revelar una pérdida personal que lo conectó con la historia de Simba y Mufasa.

“Era sobre un hijo que pierde a su padre, y mi padre murió cuando era muy joven, pero nunca tuve que lidiar con eso. Cuando eres niño no tienes que lidiar con eso. Todo el mundo se las arregla para distraerte y no tengas que lidiar con eso“. En resumidas cuentas, el músico dijo que aquellos animales estaban contando un recuerdo de su padre.

Su padre falleció cuando él tenía 6 años, los mismos años que su hija al momento en el que él aceptó hacer El rey león. El resultado, entre muchas cosas, es uno de los scores más emocionales e inspiradores que continuan impactando a las nuevas generaciones que se encuentran con El rey león y su drama shakespereano. Zimmer se llevó su primer y único Oscar.