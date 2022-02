¿El estafador fue estafado? La historia de cuando Anna Delvey estafó al fundador del Fyre Festival

Uno de los estrenos más comentados de Netflix en los últimos días es el de la miniserie ‘Inventing Anna’, protagonizada por Julia Garner y la cual nos cuenta la historia de Anna Delvey, una socialité y supuesta heredera alemana que estafó a bancos, hoteles y personas más ricas de Nueva York.

Como ya les contamos anteriormente, la historia de Anna Delvey es real y el mundo la supo gracias a Jessica Pressler, una periodista que publicó en el New York Magazine un artículo titulado ‘Maybe She Had So Much Money She Just Lost Track of It’ donde detallaba cómo Delvery logró colarse a las altas esferas de Nueva York.

La serie ‘Inventing Anna’ nos muestra las estafas de Anna Delvey

Hoteles de lujo, viajes, cenas en restaurantes carísimos, ropa de marca y más cosas son las que Anna Sorokin pudo disfrutar al codearse con la crema y nata de dicha ciudad estadounidense gracias a una serie de estafas que hizo a amigos, conocidos e incluso algunos bancos a los que pedía prestamos de miles (o millones) de dólares.

Con el pretexto de que era una heredera alemana (cuando en realidad fue una mujer rusa de clase media criada en Alemania), nunca nadie sospechó cuando a Anna no le funcionaban las tarjetas de crédito o pedía dinero prestado con la promesa de pagar después el efectivo. Así fue cómo le sacó provecho a todo aquel que se cruzó en su camino.

Una de ellas fue a Billy McFarland, el fundador del Fyre Festival

En la serie podemos ver cómo amigos, abogados, banqueros, empresarios y más personas perdieron miles de dólares tras convivir con Anna Delvey, quien de alguna forma terminaba abusando de su confianza. Uno de ellos fue Billy McFarland, un sujeto que irónicamente también se hizo famoso en todo el mundo por el delito de fraude.

Seguramente el nombre de este sujeto les suena y no es para menos. Se trata del fundador del Fyre Festival, un evento de música que se realizó en el 2017 y el cual prometió ser una fiesta exclusiva llena de famosos e influencers que se reunirían en una isla en las Bahamas que supuestamente le había pertenecido a Pablo Escobar.

El evento se creó con la intención de ser la competencia directa de Coachella y ofrecía un fin de semana lleno de bandas en vivo, una hermosa vista al mar, alojamiento cinco estrellas tipo camping, comida gourmet y fiestas privadas a bordo de yates donde estarían algunas celebridades e infuencers como Kendall Jenner y Emily Ratajkowski, quienes además promocionaron el evento.

Sin embargo, los asistieron al Fyre Festival –que McFarland creó junto al rapero Ja Rule– sólo encontraron casas de campaña con colchones mojados, sándwiches con dos rebanadas de queso, bandas canceladas, falta de agua, energía eléctrica y la imposibilidad de regresar a casa durante un buen rato.

McFarland fue demandado por fraude, un delito del que también fue víctima anteriormente

El desastre del Fyre Festival le trajo a Billy McFarland una demanda por fraude que le dio una sentencia de seis años en la cárcel y una multa de 26 millones de dólares. Algo que quizá se veía venir, pues el ‘empresario’ ya tenía antecedentes de fraude en negocios como el Magnises, una tarjeta de crédito que le ofrecía a sus usuarios entradas a conciertos y eventos exclusivos.

La cosa con Magnises es que varias personas comenzaron a presentar quejas por tickets que se cancelaban a último minuto o cargos no reconocidos que les llegaban a sus cuentas a nombre de la empresa. Una que, por cierto, la misma Anna Delvey alcanzó a conocer de viva voz de McFarland.

En uno de los episodios de ‘Inventing Anna’ vemos que Anna Delvey y Billy McFarland convivieron un tiempo en uno de los departamentos del fundador del Fyre Festival, quien en ese entonces apenas comenzaba a aterrizar la idea del festival. Y eso lo dedujimos cuando Billy dice que Ja Rule aceptó ser su socio.

En la vida real ambos estafadores se conocieron, sin embargo, fue Anna quien estafó primero a Billy antes de que él le hiciera lo mismo a más personas a través del Fyre Festival.

Anna Delvey estuvo en el hotel de Billy McFarland por meses y sin pagar un solo centavo

De acuerdo con Page Six, en el año 2013 Anna Delvey se hospedó en el hotel Wooster Street que además de ser la propiedad de McFarland también era la sede de la compañía Magnises. Anna llegó ahí gracias a un conocido del equipo de Billy, a quien le pidió permiso para quedarse unos días en lo que encontraba un lugar para instalarse.

Los días se convirtieron en meses y pronto se dieron cuenta que Anna no planeaba salir del hotel a pesar de que Billy insinuaba que ya no la quería en su complejo. Increíblemente eso a ella no le preocupaba, pues hasta llegó a asistir a las fiestas que el empresario organizaba para promocionar Magnises.

Cuatro meses después McFarland movió su oficina a otro lugar y esa fue la única manera de sacar a Anna Delvey de Wooster Street, donde obviamente se fue sin pagar un sólo centavo (tal y como lo hizo en otros hoteles).

Tiempo después de eso Billy McFarland comenzó a pagar los daños del Fyre Festival al ser acusado de fraude. Un delito que comparte con Anna Sorokin, quien lo estafó al igual que a otras decenas de personas hasta terminar en prisión. ¡El estafador resultó estafado!