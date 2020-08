Apúntenle bien: ¡Ya tenemos los horarios para el DC FanDome!

Si algo nos ha quedado claro este año es que, por más que queramos, en estos momentos todos los eventos tendrán que ser virtuales. Desde conciertos hasta convenciones se tuvieron que pasar a este formato, aprovechando la tecnología con la que contamos hoy en día, pero también nacieron ideas interesantes a partir de los shows en línea, como el DC FanDome, el evento que los amantes de Batman, Superman y más personajes amarán.

Durante un fin de semana, todos los fanáticos de las películas, series, cómics y el universo que envuelve a todos estos súperhéroes podrán vivir una experiencia única, con un montón de actividades y paneles a distancia para que lo disfruten en casa. Pero lo que más nos llama la atención de toda esta convención es que en ella, nos contarán detalles y planes que tienen para sus próximos proyectos, los cuales prometen y mucho.

Tenemos horarios de la DC FanDome

Por acá ya les contamos quienes serán los invitados especiales de este eventazo, que contará con nombres como Robert Pattinson, Margot Robbie, Dwayne Johnson, Gal Gadot y muchos más. Pero por fin y después de esperar un buen rato, tenemos los horarios oficiales de las charlas sobre las películas que vienen para el universo DC y acá les decimos a qué hora serán cada uno de ellos.

Wonder Woman 1984

Cuando se estrenó la primera cinta de Wonder Woman –para ser exactos en 2017–, dirigida por Paty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, fue todo un éxito de taquilla. Por si esto no fuera suficiente, se robó la atención de todos cuando apareció junto a toda la Justice League, así que era de esperarse que estuvieran planeando una secuela donde pudiéramos seguir una vez más las aventuras de Diana Prince, la diosa de las Amazonas.

Es por eso que ese mismo año anunciaron que llegaría Wonder Woman 1984, originalmente planeada para estrenarse en diciembre de 2019. Sin embargo, los planes cambiaron y ahora llegará (si el coronavirus lo permite) a las salas de cine en octubre de este año. Pero aprovechando el DC FanDome, la directora así como los protagonistas (incluida Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal) aparecerán para platicar sobre esta nueva película.

Acá y durante 25 minutos contestarán algunas preguntas de los fanáticos, revelarán un adelanto completamente nuevo y hasta prometen una que otra sorpresa, así que más nos vale checar muy bien esta charla. El panel de Wonder Woman arrancará a las 12 del día hora del centro de México.

The Flash

Desde que lo vimos como Flash en Justice League, Ezra Miller se convirtió en un favorito del universo cinematográfico. Tanto así que en 2019 se anunció que llegaría una película en solitario de este personajazo, la cual será dirigida por Andy Muschietti –quien recientemente nos trajo las películas de It–. Aunque esta noticia nos emocionó y mucho, hasta el momento lo único que sabemos es eso, que ellos son los involucrados.

Pero ahora, en el DC Fandome aparecerán Muschietti y Miller para platicar brevemente sobre esta cinta y en una de esas dejarnos muy claro quién será el villano y por dónde irá la trama. El panel de The Flash se transmitirá el sábado 22 de agosto a la 1:45 de la tarde hora del centro de México.

Suicide Squad 2

En 2016, DC nos sorprendió por completo estrenando una película inspirada en un equipo pero de villanos, Suicide Squad. Esta cinta fue un éxito en taquilla aunque los fans y sobre todo a la crítica no le encantó. Es por eso que hace un año, anunciaron que llegaría una secuela de esta historia y para dirigirla contarían con el mismísimo James Gunn, quien ya tenía experiencia con súperhéroes al estar a cargo de las dos entregas de Guardians of The Galaxy.

Aunque en realidad, dentro del DC Fandome, Gunn solamente responderá las preguntas de los fans y hará una trivia para los fans, en la convención virtual también estará Margot Robbie y hasta nuestro querido Joaquín Cosío, así que quizá se tientan el corazón y una de dos, nos presentan un adelanto o nos cuenta más detalles de esta cinta. Podremos ver el panel de The Suicide Squad el sábado 22 de agosto a las 2 de la tarde hora del centro de México.

Justice League – Snyder Cut

Se sabe que la producción de Justice League no fue lo que muchos esperaban, pues alrededor de ella pasaron muchas cosas. Pero el principal factor para que esta historia no saliera como estaba planeada fue que Zack Snyder tuvo que abandonar el barco y Joss Wheedon salió al quite para terminar la primera película del equipo de súperhéroes más importante de la historia.

Sin embargo, muy pocos quedaron con el resultado final y por fin, después de que todos los fans de DC armaron hasta campañas para que publicaran la versión que Snyder grabó, su sueño se hará realidad. Hace algunos días pudimos checar pequeños fragmentos de esta historia pero aprovechando esta enorme convención, el director nos contará más detalles sobre su cinta y tendrá algunos invitados especiales. Si quieren ver el panel de Justice League les contamos que se transmitirá el sábado 22 de agosto a las 4:45 de la tarde hora del centro de México.

Black Adam

Uno de los personajes más queridos dentro del entretenimiento es Dwayne Johnson, que gracias a su carisma se ha ganado el corazón de muchas personas. Por años los fanáticos de los cómics pidieron que lo introdujeran al universo de DC, y para fortuna de todos ellos se les cumplirá porque el ex luchador será el protagonista de Black Adam, la película que nos presentará a este antihéroe muy peculiar.

Es por eso que la estrella y actor mejor pagado del año se presentará en la DC FanDome para contestar todas las dudas de los fans y sobre todo, platicarnos más detalles sobre esta cinta de la cual no sabemos absolutamente nada. Si tienen ganas de saber de qué va esta cinta, podrán checar el panel de Black Adam a las 5 de la tarde hora del centro de México.

The Batman

Quizá este sea el panel que se lleve la atención de todos en el DC FanDome, porque el héroe de Ciudad Gótica es uno de los favoritos. Pero más allá de eso, The Batman es un proyecto que ha estado en la polémica, sobre todo por el cast pues cuando se anunció que Robert Pattinson interpretaría a Bruce Wayne muchos pegaron el grito en el cielo.

Pocos son los detalles que tenemos de esta cinta, que incluye a actores como Andy Serkis, Paul Dano, Zöe Kravitz y hasta el buen Colin Farrell y al parecer en esta conferencia el director Matt Reeves nos mostrara una que otra sorpresa sobre la película. Si tienen ganas de verlo se transmitirá el sábado 22 de agosto a las 7:30 de la noche hora del centro de México.