¡House Of Vans abrirá de forma permanente en la Ciudad de México!

Ah, qué bonita la Ciudad de México, ¿sí o no? La capital azteca es un espacio bien cool en el que encuentras de todo: museos espectaculares, calles históricas, centros artísticos y recreativos geniales, skateparks fenomenales, entre otras cosas. Y bueno, eso es algo que saben bien en Vans.

La marca de calzado nuevamente ve a México con buenos ojos para traer de manera permanente uno de sus proyecto más emblemáticos: House Of Vans. Así como lo leen, la iniciativa de la compañía está lista para establecerse en la CDMX y ya tiene fecha de inauguración para que le caigan a una buena fiesta próximamente.

House Of Vans llega de forma permanente a la CDMX

La relación entre Vans y México siempre ha tenido cosas bastante chidas. Ya saben, que colecciones de ropa y tenis especiales, han traído a sus deportistas patrocinados para dar exhibiciones, siempre están presente en los mejores eventos musicales. Bueno, para no irnos tan lejos, en este 2021 incluso abrieron la transmisión local de Channel 66.

No cabe la menor duda de que la compañía ve en nuestro país un lugar como pocos y por eso, la capital está lista para brillar una vez más junto a la emblemática marca. ¿Recuerdan que desde hace unos años se llevaba a cabo el House Of Vans? Pues agárrense que esto ya no solo será un evento, sino un recinto para que la comunidad capitalina le caiga a pasarla bien.

Al igual que sucede en lugares cosmopolitas de la talla de Londres o Chicago, la Ciudad de México tendrá su propia House Of Vans donde la gente podrá disfrutar de conciertos, muestras de cine, galerías de arte, un skatepark y otras expresiones que a lo largo de los años han definido la identidad ‘Off The Wall’ del fabricante de tenis.

“Es un honor para Vans abrir permanentemente House of Vans Ciudad de México. Es un espacio donde el espíritu ‘Off The Wall’ vive, lo que permitirá a las comunidades de deportes de acción, música, arte y cultura urbana, abrazar y desarrollar su expresión creativa para seguir haciendo historia dentro del rico paisaje creativo de la CDMX”, mencionó en un comunicado Iñigo Perezcano, gerente de mercadotecnia de la marca.

Lo que encontrarás en House of Vans

Seguro te preguntarás qué tanto podremos encontrar en la nueva House Of Vans Ciudad de México. Como dijimos, este será un espacio destinado a todo tipo de actividades, pero para ser específicos, te adelantamos toda la fiesta. De entrada, los skaters y los aficionados del BMX podrán tirar lo mejor de su repertorio de trucos pues habrá un skatepark que permitirá darle a la bici o a la tabla ya sea en street o en bowl, el cual se encontrará en la azotea del recinto.

Si lo suyo no son los deportes extremos y le entran más a las expresiones artísticas, también aquí habrá todo tipo de talleres y exposiciones para que las mentes creativas nos muestren su trabajo y su talento sin medida. El cine también tendrá su espacio ya que aquí se proyectarán videos de skate y películas independientes para que disfruten de la cartelera.

También los artistas de la cocina tendrán un lugar en House Of Vans Ciudad de México, pues se abrirá el espacio para que los mejores chefs del país (o aquellos que quieran darse a conocer) nos deleiten con su sazón. Nomás para rematar, la nueva casa de la marca también tendrá escenarios para que bandas y músicos de talla nacional e internacional se presenten.

También los talentos emergentes podrán hacer ruido pues la HoV de la capital tendrá un escenario llamado ‘Next Era’, donde podrás ensayar o armar shows con tu banda. Ya no podemos esperar para ver qué nuevos ídolos saldrán de este recinto.

¿Dónde se localizará y cuándo abre?

Apúntenle en la agenda: House Of Vans Ciudad de México se localizará en la calle Rubens #6 de la colonia San Juan en la alcaldía Benito Juárez. Para celebrar la apertura, Japanese Breakfast se presentará en el recinto el día 9 de diciembre próximo. Y ahí no termina la fiesta porque luego Molotov le caerá el 10 del mismo mes, mientras que Hot Chip hará lo propio el día 11. Así mero, seguiditas las presentaciones.

Esos shows se complementarán con la exhibición Valle de sombras de Marcos Castro, quien seguro motivará a que más artistas vean en HoV una puerta para mostrar su arte. Pues bien, ya tienen el dato; ahora nomás queda esperar la fecha y a disfrutar. POR ACÁ podrán checar toda la programación de actividades del lugar.