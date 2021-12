Hilary Duff y Josh Peck coquetean en el nuevo tráiler de ‘How I Met Your Father’

El 2022 está a la vuelta de la esquina, con un montón de series listas para estrenarse. Una de las que más curiosidad ha generado en ese sentido es How I Met Your Father, el nuevo show inspirado en la famosa How I Met Your Mother que vimos entre 2005 y 2014.

La nueva entrega corre a cargo de Hulu y nos mostrará a Hilary Duff como la protagonista Sophie, esto junto a un grupo de amigos que -fielmente a la historia original- viven la vida, los amoríos y la vida laboral y todo eso en la ciudad de Nueva York. Ahora, para ir viendo de qué va todo esto, ya tenemos un nuevo tráiler oficial.

Aquí el tráiler de ‘How I Met Your Father’

No cabe la menor duda de que How I Met Your Mother es una de las comedias de situación más queridas de todos los tiempos. Por eso sorprendió a muchos cuando en abril de este 2021, se daba a conocer que el servicio de Hulu trabajaba en una nueva serie inspirada en esa historia y a la cual llamaría How I Met Your Father.

¿Era una continuación o un reboot del original? No se sabía con certeza, aunque lo más llamativo es que veríamos a Hilary Duff como el personaje principal. Con el paso del tiempo, se reveló el elenco y más detalles sobre la trama, que sería esencialmente similar a la del show protagonizado por Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Alison Hannigan y compañía a mediados de los 2000.

Así que es momento de adentrarse en la nueva entrega. En How I Met Your Father, veremos a Sophie (Hilary Duff) viviendo su vida en Nueva York y justo como dijimos, el argumento de esta serie es básicamente el mismo que el de la historia original, con un grupo de amigos que acompañan a la protagonista. Cada uno experimentará el romance, la soltería, la búsqueda del amor, los problemas de la vida cotidiana y más.

Desde luego, el personaje de Sophie hará esta labor de contarle a sus hijos cómo fue que conoció a su padre. En el nuevo tráiler, se nos presenta a Kim Cattrall como una Sophie de más edad mientras Duff la hace de la versión joven. Y evidentemente, la serie estará ambientada en un contexto más actual -precisamente en 2022- pues incluso vemos a la protagonista revelando que en un año, ha tenido más de 80 citas en Tinder.

También en el nuevo avance, se nos presentan a los demás miembros del elenco, sus vivencias y la dinámica que mantendrán con Sophie. Por ahí, Josh Peck (sí, la exestrella de Nickelodeon) aparece como uno de los intereses románticos del personaje de Hilary Duff. Por ahora, la serie se estrenará en Estados Unidos a través de Hulu el 18 de enero y habrá que esperar para ver a que cadena o servicio de streaming llega en Latinoamérica. Acá el tráiler.