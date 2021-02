¿Por? ‘I May Destroy You’ no volverá para una segunda temporada

A mediados de 2020, HBO estrenó como parte de sus originales la serie I May Destroy You dirigida, escrita y protagonizada por Michaela Coel. La serie recibió buenas críticas, la audiencia también hizo lo suyo con los números y después de 12 episodios con un final que quedó abierto a sugerencias, nos quedamos a la espera de si volvería con una segunda entrega.

Y hoy, es momento de matar todas esas ilusiones (¿o no?), pues un directivo de HBO dijo que I May Destroy You no volvería para una segunda temporada. Para muchos puede ser una mala noticia, pero quizá sea lo mejor que le pueda pasar a una grandiosa serie que por primera vez, mostró una mirada realista sobre la violencia sexual y lo que sigue para las víctimas.

I May Destroy You no vuelve

En entrevista con The Hollywood Reporter, Casey Bloys, quien es el jefe de contenido de HBO y HBO Max, habló sobre los planes a futuro del canal y la plataforma de streaming. Mencionó lo que sigue para las franquicias de WarnerMedia como Harry Potter, Game of Thrones o el universo de DC.

Entre muchos de los planes, se hizo mención de algunas series que han sido muy destacadas como Watchmen, We Are Who We Are y I May Destroy You. En cuanto a esta última, Bloys dijo que no hay posibilidad de una segunda entrega porque “Michaela Coel ya está pensando en lo que quiere hacer a futuro“.

“No creo que haya algo más para ‘I May Destroy You’, no una segunda temporada en camino. Pero ella está pensando qué quiere hacer y ojalá tengamos la suerte de volver a trabajar con ella“, cerró Casey Bloys sobre el tema.

Como mencionamos, puede ser una buena y mala noticia. Mala porque es una serie grandiosa, muy bien escrita, sobre un tema tabú: la violencia sexual y la forma en la que las víctimas, socialmente hablando, han de superar el trauma. Coel, a partir de su experiencia, reveló el personaje de Arabella, una mujer que se da cuenta que ha sido violentada de distintas formas y niveles, y comienza un proceso que deja atrás el estereotipo de la víctima.

Y la noticia puede ser buena, casi casi, por la misma razón por la que es mala: es una serie tan grandiosa, que debe llegar hasta ahí antes de que la expriman y el personaje o su historia se vuelva absurda. Lo hemos visto con otras series…

Los Golden Globes sin Michaela Coel

Entre las favoritas para recibir un par de nominaciones a los Golden Globes 2021, estaba I May Destroy You, a la cual le apostaban una mención en Mejor Serie de Drama y Mejor Actriz en una Serie de Drama para Coel. Sin embargo, a la hora de anunciar las nominaciones, sorprendentemente se pasó de largo con esta producción.

Para que se den una idea de lo absurdo/extraño/no tiene sentido de la situación, la creadora de Emily in Paris, cuya serie apareció nominada en las categorías de Comedia, dijo que era imposible que su sería sí recibiera menciones pero la serie de Coel de plano no lo hiciera.

“¿Estoy emocionada por la nominación de ‘Emily in Paris’? Sí, por supuesto. No pensé ni remotamente que habría la posibilidad de un Golden Globe, ni siquiera de una nominación. Pero toda esa emoción se ha ido por mi enojo de la ausencia de Coel. Que ‘I May Destroy You’ no reciba ni un Golden Globe no sólo está mal, representa todo lo que está mal“.

Los otros planes de HBO y HBO Max

Bloys, les contamos, también habló con THR sobre otras series. En cuanto a We Are Who We Are, serie de Luca Guadagnino (Call Me By Your Name, Suspiria), no se sabe, pues el director italiano anda trabajando en otros proyectos. ¿Qué hay de Watchmen? En cuanto a esta producción no hay información respecto a su futuro.

También dijo que no hay planes, aún, para trabajar en una serie sobre dentro del universo de Harry Potter, o bien, sobre el mismo Harry Potter. También mencionó que no piensan saturar de producciones sobre Game of Thrones, y su próxima gran apuesta (enorme, diríamos nosotros), es House of Dragon, la cual llega hasta 2022 en HBO Max.