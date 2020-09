“I think you’re so sexy”: Jennifer Aniston y Brad Pitt se reúnen… de manera virtual

Seamos honestos. Todos tenemos cierto interés, un tanto genuino, en la vida amorosa de Brad Pitt. Y si nos interesa eso, entonces también lo que suceda con Jennifer Aniston. En un brevísimo resumen, Brad y Jennifer tuvieron una relación de siete años, cinco de casados, que terminó cuando el actor comenzó una relación con Angelina Jolie.

El mundo se dividió en dos: o estabas de lado de Jennifer Aniston y su soledad, o estabas emocionado con Brangelina. Desde hace 15 años, hemos esperado una especie de reconciliación que si bien sabemos no tendrá como resultado una relación amorosa, sí una amistad que inunde los tabloides internacionales.

La segunda reunión de Brad Pitt y Jennifer Aniston

Y pues este 2020, con sus extrañas situaciones, parece ser el indicado. A principios de año, ambos fueron como nominados a la ceremonia de los SAG Awards y recibieron premios por sus trabajos en Once Upon a Time in Hollywood (Brad Pitt) y The Morning Show (Aniston). Tras bambalinas, se encontraron, saludaron y felicitaron.

La tarde del 17 de septiembre, volvió a suceder un encuentro entre Brad y Jennifer. Y aunque no fue lo que esperábamos, sí nos da gusto y por muchas razones. Primero porque ambos actores participaron en una reunión virtual para recaudar fondos para las organizaciones Core y Reform Alliance que buscan mitigar el impacto de la crisis sanitaria.

A esta reunión se sumaron Julia Roberts, Matthew McConaughey, Sean Penn, Henry Golding, Shia LaBeouf, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta y Morgan Freeman. ¿Qué hicieron? Hicieron la lectura del guion de Fast Times At Ridgemont High, una cinta de los 80.

Aquí, Jennifer interpretó a Linda Barrett mientras Brad Pitt a Brad Hamilton. Y les tocó leer una escena donde Jennifer decía lo siguiente: “Hi, Brad. You know how cute I always thought you were. I think you’re so sexy. Will you come to me?”. Por supuesto que Brad no pudo mantenerse serio y sonrió varias veces mientras Aniston se mantuvo lo más seria que pudo. Todos se estaban riendo menos Jen.

Acá les dejamos esa parte de la lectura. *Nótese cómo Julia Roberts no puede no reírse:

La tragedia que ya lleva 15 años

En el 2000, Hollywood le presentó al mundo al matrimonio perfecto: Brad Pitt y Jennifer Aniston. Después de un par de años de relación, la actriz más famosa de la televisión y el hombre más importante de la industria del cine se casaron, y durante cinco años, fueron la pareja perfecta que compartía proyectos, viajaba por el mundo, desfilaba en las alfombras rojas y más.

Pero en 2005, Pitt decidió protagonizar junto a Angelina Jolie la comedia de acción Mr. & Mrs. Smith… y ahí se acabó todo. Meses después, Brad y Jennifer anunciaban el fin de su relación, confirmando los rumores de que Pitt había comenzado un romance con Jolie durante la filmación de la cinta. ¡Una tragedia!

Jennifer Aniston se convirtió en la soltera más famosa. Tuvo algunas relaciones fallidas con celebridades de la música y el cine hasta que en 2015, después de tres años de relación, se casó con Justin Theroux. Pero el amor no duró mucho, pues en 2018 anunciaron su separación y posterior divorcio. Las cosas, en este mismo año, no iban nada bien para Brad Pitt.

En 2016, con tan sólo un par de años de casados, pero casi 10 de relación, Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en un escandaloso divorcio donde el actor fue acusado de agredir físicamente a uno de sus hijos. Años de batalla legal, y fuertes declaraciones de ambos, continúan, y las posibilidades de que se den una segunda oportunidad son prácticamente nulas.

Por lo que muchos han sugerido que quizá sea el momento perfecto para que Brad y Jennifer vuelvan y sean la pareja dorada y soñada del Hollywood del nuevo milenio.