El regreso del Emperador Palpatine en Star Wars: The Rise of Skywalker fue uno de los puntos que dividió a todos los fanáticos de la saga. Considerando que el mayor Lord de los Sith no tuvo nada que ver en The Force Awakens y The Last Jedi, las primeras dos películas de la trilogía, muchas personas empezaron a decir que J.J. Abrams forzó un poco su inclusión para darle un cierre completo a la historia de los Skywalker que inició George Lucas en 1977.

A pesar de que nos dio gusto ver a Ian McDiarmid interpretando a este icónico personaje una vez más, según el actor nunca fue la intención de Lucas resucitar al mayor villano de todo Star Wars. En una breve entrevista que le hizo Digital Spy durante la premiere en el Reino Unido del episodio 9, Ian dijo que todo este tiempo creyó que no volvería a estar en una película de la saga: “Pensé que estaba muerto (Palpatine), porque cuando hicimos ‘El Regreso del Jedi’, y yo fui arrojado por ese paracaídas al Infierno Galáctico, él definitivamente estaba muerto”.

¿Y cómo es que Ian McDiarmid sabía que el Emperador Palpatine había muerto? Muy fácil, pues fue el propio George Lucas quien le dijo que jamás volvería de la muerte:“Le pregunté (a George) ‘Oh, ¿y regresa?’, y él dijo ‘no, está muerto’. Así que lo acepté, pero entonces, por supuesto, no sabía que iba a hacer las precuelas, así que en cierto sentido no estaba muerto, porque volvimos a verlo cuando era joven pero esto me sorprendió totalmente”.

De acuerdo a lo que cuenta McDiarmid, ese fue el final que Lucas imaginó para el personaje y se suponía que Palpatine no iba a seguir viviendo para atormentar a la galaxia como lo hace en esta última película. Esto contradice mucho a lo que había dicho la directora ejecutiva de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, quien siempre ha afirmado que el plan era traer de vuelta a Palpatine en la tercera película de la nueva trilogía. Además el director Colin Trevorrow –quien iba a dirigir The Rise of Skywalker– mencionó que Darth Sidious nunca figuró en los primeros guiones de la cinta.

¿Qué dice el público? ¿Estuvo bien que regresara el Emperador Palpatine?