En cinco, cuatro, tres, dos: ¡’iCarly’ regresará en 2021 con el elenco original!

iCarly fue uno de los programas de televisión más emblemáticos de los últimos años. La serie de Nickelodeon nos entregó grandes momentos y muchas carcajadas a lo largo de seis temporadas que llegaron a su fin en el 2012. Ahora, a ocho años de su último capítulo, parece que volveremos a ver una nueva entrega de este show.

El día de hoy, diversos medios estadounidenses dieron a conocer que una nueva temporada de la serie está en marcha y llegaría los servicios de streaming en 2021. Y lo mejor de todo: el elenco original encabezado por Miranda Cosgrove volvería a la pantalla.

‘iCarly’ regresa a la pantalla

Si algo ha caracterizado a Nickelodeon son sus divertidas sitcoms. Desde Kenan & Kel hasta Drake & Josh, la cadena constantemente lanza series entretenidas para toda la familia. Precisamente en este último show conocimos a Miranda Cosgrove quien se ganó el cariño de la gente como la siniestra Megan Parker para después ser la protagonista de iCarly, programa que la llevó a ser reconocida como una estrella adolescente en ascenso.

Junto Jennette McCurdy (Sam), Jerry Trainor (Spencer) y Nathan Krees (Freddie), la tercia de actores marcó a una generación que creció entre 2007 y 2012 con su serie -en pleno auge del internet, elemento sustancial de show-. iCarly terminó hace ocho años y nunca pensamos en que podríamos ver a los personajes nuevamente juntos. Una reunión del reparto tal vez sucedería, pero la noticia que llega hoy es más de lo que esperábamos.

De acuerdo con TV Line, el servicio de streaming CBS All Access está en trabajos para revivir la emblemática serie de Nickelodeon y tanto Cosgrove como Trainor y Krees estarían contemplados para regresar a sus papeles, esto a la espera de confirmar si McCurdy también aparecerá. Para el nuevo proyecto, los productores serán Jay Kogen (School Of Rock, Frasier) y Ali Schouten (Diary of a Future President) quienes también trabajarán como guionistas y directores del reinicio.

A donde llegaría

De acuerdo con las fuentes, la nueva entrega de iCarly no se transmitiría directamente en Nickelodeon. La plataforma de streaming CBS All Access sería el canal de transmisión por el cual se emitiría el proyecto. De hecho, CBS All Access pasará a llamarse Paramount + en 2021, tal como lo informa Deadline.

Con este cambio de nombre, se espera que ViacomCBS (conglomerado de medios que alberga Nickelodeon, CBS, MTV, VH1 y más) agregue al catálogo de Paramount+ todos sus contenidos televisivos, cinematográficos, espacios noticiosos, de deportes y otros ámbitos. Eso quiere decir que si todo sale como informa TV Line, en México también podríamos ver la nueva temporada de iCarly en el servicio Paramount Más.