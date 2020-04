Nunca había sido un mejor momento para ser o convertirse en un cinéfilo de verdad. Estar encerrados en casa no necesariamente tiene que ser algo malo. Es innegablemente una cuestión de percepción y más, cuando tenemos entretenimiento por todos lados en el querido Internet. Seguramente para estas alturas de la cuarentena ya te aventaste algún clásico como El Padrino, o alguna joya palomera como La Momia (la de Brendan Fraiser, obvio). Sin embargo, los títulos se van acabando y la oferta en las plataformas de video por demanda a veces no llenan el ojo. Lo bueno es que el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) llegó para cambiar los aires y ofrecernos nuevas y diferentes películas.

A través la plataforma de cine en línea FilminLatino, el Imcine lanzó DAIMON: Muestra Internacional de Cine en Streaming. Esta es una opción cultural que responde ante las actuales disposiciones sanitarias y propone un recorrido por películas poco convencionales, expresiones de vanguardia y narrativas radicales.

La primera edición de DAIMON va a presentar más de 20 títulos de manera gratuita del 6 al 28 de abril. Para cambiarle al estilo Hollywoodense, la oferta que nos van a presentar representa un conjunto de discursos e inquietudes cinematográficas que recorren geografías diversas como Argentina, Tailandia, Colombia, Francia, Camboya, Bolivia, España, Turquía y México. Ahora sí ya no hay pretexto para no cambiarle a los títulos de siempre.

Entre algunas de las películas que van a exponer, se encuentra la ganadora del Premio Teddy en la Berlinale 2019, Breve historia del planeta verde de Santiago Loza. A esta se suman algunos títulos aún inéditos en México como Last Night I Saw You Smiling de Kavich Neang y The World is Full of Secrets de Graham Swon, por mencionar algunos.

Cada una de las películas que participan en DAIMON, tendrá cinco días de exhibición gratuita dentro de la plataforma de FilminLatino y las podrán ver en todo lo largo y ancho del territorio mexicano. Lo único que tienen que hacer es crear un rápido perfil y listo. Ahora sí, gracias al Imcine, llegó el momento de cambiar de estilo y conocer aún más del cine que se está haciendo en todo el mundo.