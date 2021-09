É-PI-CO: Superman busca venganza contra el Joker en el nuevo tráiler de ‘Injustice’

Se acerca una nueva película animada cortesía de Warner Bros y DC Cómics. Y como muchos lo sabrán, eso significa que la historia está destinada a mostrarnos -como es costumbre de esta asociación- una trama poderosamente épica en todos los sentidos. Así es, queridas lectores y lectores: es momento de prepararse para Injustice.

A poco más de un mes de que se realice la DC FanDome y podamos ver los anuncios que el estudio tiene listos para levantar el hype, se ha revelado un adelanto breve pero emocionante de esta nueva producción animada basada en el exitoso videojuego de 2013.

¡Tenemos nuevo tráiler de ‘Injustice’ y luce increíble!

Cuando salió Injustice: Gods Among Us hace unos ayeres (con todo y un cómic que sirvió de precuela), muchos nos quedamos con la boca abierta. A pesar de que conocíamos ya de lo que el Joker era capaz, no dábamos cuenta de la brutalidad con la que haría descender a Superman al abismo para abrazar a sus demonios; a destruir su brújula moral para convertirse en nada más que una especie de dictador en una realidad alternativa.

Pues bien, Warner sabía que un argumento de ese tamaño debía adaptarse sí o sí dentro de su exitoso catálogo de películas animadas…. y finalmente se armará. Recientemente, el estudio liberó un avance frenético de lo que será esta adaptación dejándonos ver que, en efecto, lo que se viene es acelerará las pulsaciones a máximo.

En el nuevo tráiler de la cinta animada de Injustice, vemos al Joker y a Harley Quinn planeando el secuestro de una importante personaje. “Este es un llamado prioritario a todos los miembros de La Liga de la Justicia. Hay una mujer perdida; ella es una de las nuestras. Su nombre es Lois Lane”, menciona Batman al tiempo que vemos a la Mujer Maravilla desencajada.

Pronto, vemos que el “Príncipe payaso del crimen” ha maquinado un plan con el que no solo ha asesinado a la esposa de Superman y a su hijo no nacido; también toda Metrópolis ha sido devastada por una explosión de enormes proporciones.

Y así, mientras Batman interroga al Joker, vemos al Hombre de Acero dando un discurso diciendo que no dejará que vuelva a suceder algo así… pero enseguida, pierde los estribos, destruye aviones del ejército y parece listo para cobrar venganza sobre el maniático payaso. Y agárrense porque además, el poderoso kryptoniano se enfrentará a la Liga de la Justicia. Acá el tráiler:

DC FanDome 2021

Por ahora, se sabe que la película animada de Injustice se estrenara en el otoño próximo y lo más seguro, es que se revele la fecha concreta de su lanzamiento de la próxima DC FanDome que se llevará a cabo el 16 de octubre. En la siguiente nota, les decimos todos los anuncios -ya confirmados- que veremos en el evento virtual venidero. ¿Emocionados?