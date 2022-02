Sí hay ‘delicioso’: James Gunn confirma que los superhéroes tienen sexo en las películas

Sin duda, las películas de superhéroes son las que mandan desde hace un buen rato en la industria cinematográfica. No importa si se trata de DC y Marvel, sus cintas siempre son un éxito de taquilla y la rompen a nivel mundial. Sin embargo, también existen un montón de detractores que están en contra de que estas historias salidas de los cómics sean consideradas como cine y James Gunn decidió responde a una de esas críticas.

Quizá uno de los mayores argumentos de las figuras que nomás no les pasan estas películas es que no muestran nada más que explosiones y tampoco profundizan en los personajes. Por supuesto que hay excepciones como Joker o Logan, que nos mostraron que se podían contar otras tramas que no se enfoquen completamente en la acción, pero recientemente surgió una conversación sobre la sexualidad de los héroes y villanos.

Steven Soderbergh criticó las cintas de superhéroes por no mostrar escenas de sexo

Resulta que hace unos días, el director, productor, guionista y ganador del Oscar por Traffic, Steven Soderbergh, criticó una vez más a las películas de superhéroes. En una entrevista para The Daily Beast, el cineasta comentó que no se le acercan tanto Marvel como DC para trabajar en proyectos basados en los cómics, e incluso si lo hicieras, probablemente no aceptaría participar. Y fue aquí donde surgió la polémica.

“Para mí, entender el mundo y cómo escribir o supervisar la escritura de la historia y los personajes –aparte del hecho de que puedo doblar el tiempo y desafiar la gravedad y disparar rayos de mis dedos– no es algo que pueda hacer”, dijo Soderbergh al respecto. Sin embargo, más tarde mencionó algo que llamó la atención: “(En esas cintas) Nadie tiene sexo. No sé cómo decirle a la gente cómo comportarse en un mundo en el que eso no existe”.

James Gunn respondió a Soderbergh mostrando que se equivocaba

Por supuesto que las palabras de Steven Soderbergh no pasaron desapercibidas y mucho menos para James Gunn, el director detrás de Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad y Peacemaker. A través de su cuenta de Twitter, el cineasta declaró que respetaba a su colega, pero en las películas de superhéroes también hay personajes teniendo sexo. Por si esto no fuera suficiente y para dejar claro su punto, mostró algunas escenas de sus propias cintas.

Además, Gunn citó a algunos otros directores como Zack Snyder, Richard Donner, Chloe Zhao y Tim Miller que también han filmado secuencias de personajes teniendo intimidad. A pesar de todo, James le dio crédito en algo a Soderbergh, pues dijo que el sexo parece ser inexistente en muchas películas de cómics, pero finalmente evidenció que hay quienes están conscientes de que esto es algo normal, hasta para los héroes.

With all due respect, Steven Soderbergh, some people are fucking. pic.twitter.com/vPFQkXqLJJ — James Gunn (@JamesGunn) February 8, 2022

Para terminar, James Gunn continuó con el tema gracias a la pregunta de un fan, que le cuestionó si es necesario tener escenas sexuales en las cintas de superhéroes y qué es lo que aporta a la narrativa de una historia o al desarrollo de un personaje. El cineasta respondió que si bien no es vital contar con esto en una película de Marvel o DC, lo cierto es que omitirlas sería “una negación de lo que somos como seres humanos (y de cómo cada uno de nosotros llegó aquí)”.