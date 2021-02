Gracias, México: James Gunn reacciona al video del niño que patea a Thanos

Es increíble el alcance que internet tiene en todo el mundo, pues ahora basta con que alguien postee un video y éste se viralice en redes sociales para que personas de diferentes países puedan disfrutarlo. Justo como ocurrió hace unos días con el clip donde un chamaco patea a un sujeto que está disfrazado de Thanos.

Si por alguna razón no lo vieron, acá se los resumimos: resulta que hace poco se viralizó un video que muestra a sujetos vestidos de superhéroes como Spider-man, Batman, Iron Man y el Capitán América, y quienes se encuentran animando una fiesta infantil con ayuda de un sujeto más que va disfrazado como el famoso supervillano del MCU.

Todos los personajes simulan una pelea entre el bien y el mal (hasta con Batman que es del universo de DC Comics) para entretener a los niños. Sin embargo, todo se pone patas arriba cuando uno de los pequeños decide levantarse de su silla con la intención de ayudar al ‘Caballero de la Noche‘ a vencer a Thanos.

El pequeño en cuestión se acerca al hombre vestido de Thanos y le suelta un patadón en la cabeza. Aunque los otros superhéroes intentan evitarlo y le dicen que no pasa nada –incluso una mujer se acerca rápidamente para alejar al niño–, otros pequeños imitan la acción y se arma la campal durante el el salón de fiestas KMY, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX.

Acá se los dejamos:

Ver en YouTube

El video de los niños golpeando a Thanos se hizo tan viral que llegó hasta los ojos de James Gunn. El director y escritor de ‘Guardianes de la Galaxia’ del MCU, utilizó su cuenta de Twitter para compartir el clip dónde se burla de un supuesto crossover entre Marvel y DC Comics que está preparando.

“Finalmente empiezo a trabajar en el crossover cinematográfico de Marvel-DC de mis sueños y algunos bastardos filtraron imágenes del primer día de rodaje. Qué mal”, escribió Gunn en su tuit que ha recibido más de 10 mil retuits y cerca de 55 mil ‘likes’.

I finally start working on my dream Marvel-DC cinematic crossover & some bastard leaks footage on the first day of shooting. So uncool. pic.twitter.com/FIPK7fGKIH

— James Gunn (@JamesGunn) February 20, 2021