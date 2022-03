“Si no fuera por Marvel, no existirían los cines”: Jared Leto da su opinión de las películas de superhéroes

No podemos negarlo, las películas de superhéroes tienen una enorme fuerza dentro de la industria cinematográfica. No importa si sea Marvel o DC, si estrenan algún proyecto, tengan p0r seguro que arrasará con la taquilla a nivel mundial. Sin embargo, también tenemos claro que este género tiene un montón de detractores (cof cof, Martin Scorsese y Francis Ford Coppola), pero de igual manera hay quien las defiende, como el caso de Jared Leto.

Como recordarán, el actor y vocalista de 30 Seconds To Mars ha estado involucrado en algunas historias basadas en cómics. Su primer proyecto dentro de este mundo fue con Suicide Squad, donde interpretó una nueva versión del Joker que recibió un montón de críticas. Más tarde regresaría para dar vida una vez más a este personajazo en el Snyder Cut de Justice League. Pero ahora, lo veremos en el universo de Spider-Man.

Jared Leto habla sobre el cine de superhéroes

Este 2022 y después de muchísimos retrasos, por fin podremos checar a Jared Leto protagonizando la película en solitario de Morbius. Es por eso que para promocionarla (además de visitar la CDMX), se la ha pasado dando entrevistas y en su más reciente plática con Variety, dio su opinión sobre las cintas de superhéroes y hubo un comentario que dejó a muchos con la boca abierta porque habla de la situación de la industria cinematográfica.

En particular, Leto admitió ser “un poco snob cuando se trata de cine”, pero también le preocupa la salud financiera del mundo del entretenimiento. “Si no fuera por las películas de Marvel, ni siquiera sé si existirían los cines. No parece que haya espacio para todos, y eso empieza a ser un poco desgarrador“, declaró el cantante y planteando que estas cintas son importantes para que la industria saliera a flote en los últimos años.

Por supuesto que Jared Leto no es el único actor de Marvel que ha hablado de esta situación, pues Benedict Cumberbatch también expresó su inquietud frente a la brecha en taquilla existente entre adaptaciones de cómics y el resto de producciones. Las palabras de ambos actores ejos de ser alarmistas, lo único que hacen es señalar lo que no es una “problemática”, sino un cambio enorme en los hábitos de consumo y en las preferencias del público.

Y si ustedes quieren ver Morbius, les recordamos que llegará a los cines de México el próximo 31 de marzo y lo mejor de todo es que tuvimos chance de platicar con Jared sobre esta cinta. Muy pronto compartiremos nuestra entrevista con este gran músico y actor, pero mientras eso pasa y para que se preparen, chequen a continuación el tráiler de la película: