¡Jared Leto va a interpretar a Andy Warhol en su siguiente película!

Durante cuatro años se había rumorado que Jared Leto interpretaría al famoso artista Andy Warhol en una película biográfica. Después de un ir y venir de sospechas, el actor de 48 años finalmente confirmó el jueves a través de una publicación en su Instagram lo que tanto se escuchó en el pasado.

Jared Leto compartió varias fotos de Warhol antes de su muerte en 1987 escribiendo lo que muchos querían escuchar. “Sí, es cierto, interpretaré a Andy Warhol en una próxima película”, escribió. “Estoy muy agradecido y emocionado por la oportunidad”.

En la publicación de Instagram, el vocalista de 30 Seconds to Mars también aprovechó para mandarle un fuerte abrazo cumpleañero (agosto 6) al creador del pop art. “Feliz cumpleaños atrasado, Andy. Te extrañamos a ti y a tu genialidad”, finalizó.

Jared Leto como Andy Warhol

Aunque los datos son escasos quitando lo que confirmo JaredLeto, parece que será la misma película que se rumoreaba que Leto protagonizaría y produciría en 2016, Warhol. Esa película se basó en el libro de Victor Bockris de 1989, Warhol: The Biography, después de que Leto adquiriera los derechos junto con el coproductor Michael De Luca.

Terence Winter, quien fue nominado a un Oscar por su guión de The Wolf of Wall Street, está escribiendo el guión, reporta Daily Mail.

Andy Warhol

Nacido como Andy Warhola, saltó a la fama en la década de 1960 con su puente artístico entre la cultura de las celebridades, la publicidad y el consumismo en imágenes como Campbell’s Soup I y Eight Elvises. Su estudio de la ciudad de Nueva York, The Factory, se hizo tan famoso por la serie de celebridades, intelectuales, bohemios y extraños miembros de la sociedad que entraron en él.

Andy no se limitó a pintar, el trabajo de Warhol incluía películas y música, y él dirigió y “produjo” a The Velvet Underground. También diseñó la portada del álbum para Sticky Fingers y Love You Live de The Rolling Stones, Aretha de Aretha Franklin y The Academy in Peril y Honi Soit de John Cale.

En particular, Warhol era abiertamente gay cuando serlo era relativamente inaudito. Algo que emociona a los fans, es que Jared Leto ha manejado ests matices antes, después de haber ganado un Oscar por interpretar a una mujer trans que padece SIDA en el Dallas Buyers Club de 2013.