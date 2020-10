¡Jared Leto volverá como el Joker en ‘Justice League’ de Zack Snyder!

Vaya que el 2020 nos tiene un montón de sorpresas, cosas que de plano no creíamos que pasarían en estos días. El mundo del entretenimiento no se queda atrás, pues en las últimas semanas nos hemos enterado de cada noticia que nos emociona y hasta nos deja con el ojo cuadrado, pero lo que estamos seguros que lo que estamos por decirles de plano no lo veían venir pues Jared Leto podría volver a ponerse el traje de Joker en Justice League.

Como recordarán, después de que los fans pidieran a gritos ver la versión de Zack Snyder de la películas más importantes del DCU, sus súplicas fueron escuchadas. Esta cinta constará de cuatro partes de cuatro horas que se estrenará en 2021 a través de HBO Max, pero para concluir la cinta que tenía en mente, regrabará algunas escenas y para eso gran parte del elenco principal regresará con sus respectivos personajes.

¿Jared Leto en ‘Justice League’?

Y quizá en este momento se estén preguntando, ¿qué tiene que ver el Joker de Jared Leto en todo esto si ni siquiera figuró en Justice League? Bueno, pues al parecer Snyder tenía en mente que apareciera en la película. De acuerdo con Variety, el actor que dio vida al némesis de Batman en Suicide Squad podría regresar al universo de DC e interpretar a este personajazo, aunque las cosas no están muy claras.

Según la misma fuente, Jared se unirá a los demás actores esta semana para tomar unas fotos promocionales, aunque no se sabe si tendría un papel protagónico o un simple cameo –así como lo hizo Ben Affleck mientras intentaba atrapar al Joker de Leto y a Harley Quinn de Margot Robbie–. Pero por lo que mencionan, gracias a su aparición podría desentrañar nuevas tramas sobre todos estos superhéroes.

De tener una participación en la versión de Zack Snyder, Jared Leto junto al Joker sería la pieza que conectaría estos dos universos porque como recordarán, en una escena de Batman v Superman: Dawn of Justice del mismo director, aparece el traje de Robin completamente roto y pintado con los características frases del personaje, haciendo referencia al cómic donde el príncipe payaso del crimen mata al compañero de Batman.