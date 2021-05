Premian al mexicano Javier Camarena como el mejor cantante de la International Opera Awards

A pesar de que las cosas puedan ser complicadas, no cabe duda de que hay mexicanos haciendo cosas increíbles no solo en nuestro país, también en otras partes del mundo. ¿A poco no se siente bonito cada que a alguno de nuestros compatriotas lo reconocen en el extranjero por su talento? Bueno, pues esta ocasión no es la excepción, pues andamos festejando que Javier Camarena ganó uno de los premios más importantes de la International Opera Awards.

Esta ceremonia de premiación nació en 2013 gracias al empresario británico y entusiasta de la ópera, Harry Hyman, y ahora es un referente para los que se dedican a esta gran disciplina. La finalidad de los galardones es reconocer el trabajo y la excelencia dentro de este género de música teatral, aunque bajita la mano, también generan fondos para crear becas que en un futuro, los jóvenes que así lo deseen puedan desarrollarse.

Javier Camarena, el mejor cantante de ópera

Durante los International Opera Awards de este 2021 hubo una grata sorpresa, pues el tenor mexicano, Javier Camarena, consiguió llevarse el premio a mejor cantante masculino del año. Para que chequen la importancia de dicho honor, en esa misma categoría estaban nombres importantes como Carlos Álvarez, Stephen Gould, René Pape, George Petean y Russell Thomas, originarios de países como España, Estados Unidos, Alemania y Rumania.

De acuerdo con La Jornada, en su discurso de agradecimiento, Camarena habló sobre los retos a los que se enfrentó esta industria en la pandemia y dedicó este reconocimiento a todas las personas que se dedican a la ópera o las actividades artísticas que mostraron resiliencia durante el último año:

“2020 fue un año terrible para la cultura y las artes. Con prácticamente todas las casas de ópera del mundo cerradas, nuestra actividad se paralizó. Hoy dedico este premio a toda la comunidad artística que ha permanecido firme y constante en su compromiso con su trabajo, demostrando a todo el mundo que la música y el arte son esenciales en la salud del espíritu humano”.

2019 fue espectacular para Javier Camarena. Ese mismo año debutó y estrenó la ópera Il Pirata de Vicenzo Bellini en el Teatro Real de Madrid –que por cierto, también se llevó el galardón de la International Opera Awards por la calidad de su programación artística–. Esta puesta en escena es considerada una de las más difíciles del género y por lo mismo, pocas veces representada, pero gracias al talento del mexicano se convirtió en un éxito en España e Italia.