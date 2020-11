“Loooooser!”: Jim Carrey imita a Joe Biden en SNL y se burla de Donald Trump

Era imposible que Jim Carrey no expresara su felicidad luego de la virtual derrota de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos. El comediante siempre se ha declarado un detractor del todavía Presidente y aprovechó un espacio en nada menos que Saturday Night Live para burlarse del republicano.

Jim Carrey personificó a Joe Biden en SNL el mismo día en que se dio a conocer la virtual victoria del demócrata, junto a Maya Rudolph, quien hizo el papel de Kamala Harris. Ambos hicieron una parodia del discurso de victoria de los ganadores en la elección, pero no para mofarse de ellos, sino todo lo contrario… hicieron muuuuucho énfasis en la derrota de Trump.

“Tenemos que seguir hacia adelante juntos. Desafortunadamente, hay situaciones en la vida, y ésta es una de ellas, donde debe haber un ganador y un… loooooooser!“, dice Jim Carrey mientras encarna a Joe Biden. “Loooooo… seeeer!“, repite con énfasis mientras hace la conocida señal en forma de “L” junto a ‘Kamala’.

Joe and Kamala have a message for Donald Trump. pic.twitter.com/ybrPtFAyQM

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) November 8, 2020