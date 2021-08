Acusan a Joel Kinnaman de violación; autoridades ya investigan el caso

En los recientes días, el nombre de Joel Kinnaman ha estado en el ojo público con bastante mención. El actor, una de las estrellas de The Suicide Squad, ha sido acusado por un presunto caso de violación en Suecia y debido a ello, se encuentra bajo investigación.

Sin embargo, el caso ha abierto el debate ya que en los días previos, él solicitó una orden de restricción contra la persona que eventualmente lo ha señalado del delito. Por ahora, las autoridades señalan que se sigue investigando la acusación para tomar una decisión formal en el futuro inmediato.

El pasado 6 de agosto, el actor Joel Kinnaman anunció desde su cuenta de Instagram que había solicitado una orden de restricción en contra de una persona que estaba intentando dañar físicamente a él y a su familia. Está restricción se impuso en contra de Bella Davis, una mujer de origen sueco a quien se le conoce también como Gabriella Magnusson. La publicación de Instagram que puso Joel recita lo siguiente:

Bella Davis/Gabriella Magnusson estaría acusando al actor de haber haber abusado de ella sexualmente. Sin embargo, Joel Kinnaman asegura que los encuentros que sostuvo con ella fueron con consentimiento. De acuerdo con lo que el artista refiere en mismo posteo de Instagram, él y Davis se vieron repetidamente a finales de 2018.

“En noviembre de 2018, nos reunimos en Nueva York y tuvimos relaciones sexuales consensuales. Al mes siguiente, en diciembre de 2018, nos volvimos a encontrar en Nueva York y tuvimos relaciones sexuales consensuales, pero no pasamos la noche juntos porque tenía que levantarme temprano. a la mañana siguiente para ir al trabajo… Al día siguiente, me envió un mensaje de texto diciéndome que estaba molesta porque no le había pedido que pasara la noche y que no había consultado con ella para asegurarme de que regresara a casa sin problemas… Quiero ser MUY claro para que no haya malentendidos: apoyo a todas las víctimas de agresión sexual. Eso no es lo que ocurrió aquí. Esto fue sexo consensual y ahora se trata de un asunto de extorsión”.