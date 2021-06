“Ser el villano fue muy divertido”: Una entrevista con John Cena por ‘Rápidos y Furiosos 9’

La adrenalina, la acción y la velocidad nuevamente toman la pantalla… Rápidos y Furiosos 9 ya llegó a los cines para mostrarnos una nueva aventura en la que Dominic Toretto (Vin Diesel) debe enfrentar una nueva amenaza de la mano de sus aliados. Pero esta vez se trata de su propio hermano, Jakob.

El papel del villano es interpretado por nada más y nada menos que John Cena y por acá, nos sentamos a echar una buena platicada con el emblemático actor quien se incorpora oficialmente a la familia de esta franquicia. Y nos contó de todo, desde cómo lo invitaron a la película y como preparó al personaje, hasta su afición por los automóviles.

John Cena le entra a ‘Rápidos y Furiosos 9’

Para John Cena, quien interpreta a Jakob Toretto (hermano de Dominic), su inclusión dentro de la nueva entrega de Rápidos y Furiosos no fue tan común como ha sido en otros proyectos a los que lo han invitado. De hecho, fue un poco más casual y todo partió de su acercamiento con el propio Vin Diesel, nos cuenta en entrevista. Además, detalla que supo formalmente a su personaje hasta que terminó de echarle un ojo al libreto.

“Fue totalmente inusual. Todo comenzó con una larga conversación entre Vin Diesel y yo, y luego me invitó a platicar con todo el equipo en el centro de entrenamiento. Lo hicimos y acto seguido, realizamos una pequeña publicación en redes sociales… Después, fuimos a una reunión, me fui y realmente seguía sin entender lo que sucedía. Solo pensaba: ‘¿Acabo de salir con Vin Diesel? ¡Eso es genial!’ y creí que sería todo. Y entonces, recibí una llamada para invitarme formalmente a ser parte de ‘Rápidos y Furiosos 9’. Fue hasta que terminé de leer el libreto que me di cuenta de que yo sería Jakob Toretto“.

¿Cómo construir un villano como Jakob Toretto?

Interpretar al villano siempre tiene un lado bastante divertido y John Cena lo sabe. El actor y también ex luchador de la WWE cuenta que la pasó bastante bien dándole vida a Jakob Toretto y, eso sí, aunque hablamos del antagonista de la historia, siempre buscó la manera de dejar un buen mensaje. Así lo explica:

“Ser capaz de interpretar a Jakob Toretto fue increíblemente divertido. No solamente por tener la oportunidad de entretener a todos, sino también porque, considerando la manera en la que vivo mi vida con mis valores y creencias, traté de hacerlo lo mejor posible, traté de ser empático y comprensible para enviar un buen mensaje, de tal manera que la gente tiene una percepción de lo que soy capaz de hacer. Pero también soy un ser humano; me enojo, me pongo triste, tengo resentimientos, tengo frustraciones… Así que ser capaz de interpretar a este personaje, mostrando todos estos sentimientos, fue muy, muy divertido…”.

El momento favorito de John Cena en la saga de ‘Rápidos y Furiosos’

Aunque John Cena se une a la familia de Rápidos y Furiosos hasta esta novena entrega, él sigue la historia desde el principio y de entre todas las icónicas escenas que se conocen, desde luego tiene su favorita. El actor revela cuál es ese momento que lo dejó boquiabierto y lo marcó de cara al futuro de la franquicia.

“…Es un momento que comparto con muchos fans. Sé que hay muchas escenas icónicas en la franquicia, pero para mí [el momento favorito de la saga] fue el final de ‘Reto Tokio’ cuando Paul brinca a la camioneta. Y la única razón por la que digo esto es porque si te fijas en la metodología de los tres primeros rodajes, la primera película fue icónica en todos los sentidos; la segunda ‘Fast’, como franquicia, fue como un colchón en el que encontró su camino y lo que realmente intentaba ser. Y en el ‘Reto Tokio’, como espectador, yo no sabía si ese sería el final de la historia o qué más podría ser. Pero cuando vi a Dom y Paul abriendo esa camioneta, no solamente supe que no era el final, supe que era solo el principio“.

Entrevista con John Cena

Por supuesto, John Cena se echó una buena charla con nosotros y nos conto más detalles sobre su aparición en Rápidos y Furiosos 9, la emoción que le provoca ser parte de la familia de esta franquicia y hasta de su pasión por los automóviles. Toda la charla te la dejamos a continuación.