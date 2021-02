¡Qué joya! Revive los mejores momentos de John Krasinski en SNL

John Krasinski ha sabido ganarse el corazón de todos los televidentes y fans de The Office gracias a su maravillosa forma de darle vida a Jim en la famosa sitcom. Es por ello que es difícil no amar cada cosa que hace este actor, especialmente cuando se rifa en un programa como Saturday Night Live.

Así es, SNL ya tuvo su primer programa del 2021 y el gran protagonista de la noche de este sábado fue nada menos que John Krasinski. Naturalmente el show estuvo lleno de diversión, pero fueron tres los momentos que más nos gustaron y acá los traemos para que tú también los disfrutes.

Checa el beso entre John Krasinski y Pete Davidson

¿Un beso entre Jim y Pam? Ooooobvio que todos los fans de The Office lo queríamos ¡y se nos hizo! Bueno, no, porque no estaba Pam. Pero como a pesar de la ausencia de Jenna Fischer, el público no dejaba de pedir que hubiera beso entre la pareja más recordada de la serie, Pete Davidson entró al quite.

Jajajaja así mero, John Krasinski y Pete Davidson se aventaron un besote para no dejar al público con las ganas de un beso entre Jim y Pam, aprovechando la visita del actor al estudio de SNL. Checa a continuación el divertido momento:

Ver en YouTube

Se la rifó como Tom Brady

Y como estamos muy cerca de que se lleve a cabo el Super Bowl LV —del que por cierto, puedes darte una idea de quién será el ganador gracias al pronóstico que dio Alexa (sí, el asistente de Amazon)—, otro episodio memorable de Kransinski en SNL fue su interpretación del mismísimo Tom Brady.

Resulta que ayer tuvimos un nuevo capítulo del programa de entrevistas que presenta Kate McKinnon en Saturday Night Live, y John personificó a QB de los Tampa Bay Buccaneers previo a su duelo frente a Mahomes y los Kansas City Chiefs.

Ver en YouTube

Jim, el héroe de ‘The Office’ según la canción interpretada por Krasinski

Ya por último hablemos del que quizá fue el momento que recuerdos y risas le trajo a los fans de The Office, especialmente para quienes tenemos grabada en la mente la peculiar melodía de su opening.

John Krasinski interpretó dicha melodía, pero no creas que la tarareó, sino que cantó una canción donde le tira muchas flores a su personaje y que supuestamente era la que se pretendía usar originalmente para la serie (jajajaja).

This was the original @theofficetv theme song. Don’t ask questions. pic.twitter.com/GENJfBjGks — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) January 31, 2021

No cabe duda que Krasinski es todo un personaje y se ha convertido en uno de los actores estadounidenses más queridos en su país y fuera de él.