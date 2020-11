Johnny Depp pierde demanda contra The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”

El 7 de julio de 2020, inició el juicio en una corte del Reino Unido por la demanda que Johnny Depp emitió contra The Sun, el famoso tabloide de chismes que forma parte del imperio de Rupert Murdoch. Depp los acusó de difamación tras un artículo publicado en 2018 donde hacían referencia al actor como un “golpeador de esposas” en cuanto a las acusaciones de Amber Heard.

Y finalmente, este lunes 2 de noviembre, la corte llegó llegó a un veredicto, favoreciendo a The Sun y reconociendo, incluso, que hay “demasiada evidencia” de que violentó a Heard durante su matrimonio. Esto, de acuerdo con el New York Times.

El juez Andrew Nicol, dijo que lo que publicó The Sun en 2018, es “substancialmente cierto” y lo respalda toda la evidencia que mostraron los abogados hasta llegar a la conclusión de que los ataques “habrían sido aterradores“, específicamente los incidentes de 2015 en que Johnny Depp destruyó un celular cerca del rostro de Heard. Como recordamos, en este juicio estuvo presente Amber Heard para declarar, desde luego, a favor de The Sun.

Johnny Depp fue llamado ‘golpeador de esposas’

En 2018, The Sun –el cual forma parte de News Group Newspapers–, publicó un artículo que llamaba a Johnny Depp un “golpeador de esposas”. Esto sucedió en medio de la controversia por el estreno mundial de la segunda entrega de Fantastic Beasts and Where to Find Them basada en la obra de J.K. Rowling y protagonizada por Depp.

Algunos actores, incluido Daniel Radcliffe, pidieron a la autora que quitara a Depp del elenco, pues había acusaciones en su contra de violencia doméstica. Sin embargo, Rowling se negó. Por estas mismas fechas fue que salió el artículo de The Sun, el cual sustentó la forma en la que llamó a Johnny Depp con base en algunos videos y audios que se habían publicado donde el actor supuestamente agredía a su esposa.

Heard declaró en la corte de Reino Unido que Depp la atacó en 14 ocasiones antes y durante su matrimonio. Depp, desde luego, negó todas estas acusaciones, pero el juez consideró que la mayoría sí ocurrieron y The Sun, en ese caso, no estaría difamando. Ahora sabemos que Johnny Depp perdió el caso contra The Sun y su editor, Dan Wootton. Sin embargo, la demanda contra Amber Heard continúa en Estados Unidos.

Amber Heard y la demanda en Estados Unidos

En diciembre de 2018, Heard publicó una editorial en el Washington Post totulada “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change”. Aquí revelaba, por primera vez, que había sido víctima de abuso físico y verbal. Nunca mencionó el nombre de su exesposo, pero sí publicó las fchas en que ocurrieron y coinciden con los años en que mantuvo una relación con Depp.

En 2019, Depp demandó a la actriz por difamación. El equipo legal indicaba que Heard nunca fue víctima de violencia, sino que ella misma había violentado a su esposo y que la publicación de la editorial formaba parte de un plan para crear publicidad negativa alrededor de Depp. La demanda fue de 50 millones de dólares.

Depp también aseguro que la publicación de este texto, hizo que lo sacaran de la franquicia de Piratas del Caribe. Es decir, que sus “falsas acusaciones” tuvieron un efecto negativo en su carrera. En esta época fue que Johnny Depp reveló que Heard supuestamente lo había engañado durante su matrimonio con personajes como Elon Musk y James Franco.