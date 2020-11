Johnny Depp podría cobrar todo el sueldo por su participación en ‘Animales Fantásticos 3’

Parece que al menos en lo que queda del año, seguiremos teniendo noticias sobre el caso de Johnny Depp. Lo que comenzó como una demanda al tabloide británico The Sun por llamarlo “golpeador de esposas” y en la cual estuvo involucrada su ex esposa, Amber Heard, terminó con una enorme polémica. No solo perdió la batalla legal en los juzgados del Reino Unido, también trajo otras consecuencias como su salida de Animales Fantásticos.

El pasado 6 de noviembre, el actor de 57 años compartió en sus redes sociales un comunicado donde informaba que después de interpretar al malvado Gellert Grindelwald, el mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos en las primeras dos cintas de la franquicia, confirmó que dejaría de darle vida a este personaje. La razón principal para tomar esta decisión fue que Warner Bros. le había pedido renunciar a este enorme proyecto.

También puedes leer: “ME HAN PEDIDO RENUNCIE”: JOHNNY DEPP DEJARÁ DE SER GRINDELWALD EN ‘ANIMALES FANTÁSTICOS’

Podrían alivianar a Johnny Depp con el sueldo de esta película

Pero ahora, las cosas con Johnny Depp y Animales Fantásticos han dado un enorme giro porque al parecer, sí le pagaran el salario que tenía contemplado percibir por la tercera película. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor recibirá completito el sueldo que le habían prometido por volver a ponerse el traje de Grindelwald, a pesar de solamente haber rodado una escena de la siguiente cinta cuando reanudaron grabaciones el 20 de septiembre en Londres.

Para que se den una idea de lo importante que sería esto y según la misma fuente, Depp tenía prometida una cantidad de ocho cifras, con lo cual ganaría más que sus coprotagonistas, Eddie Redmayne y Jude Law. Esto quiere decir que después de toda la controversia y que básicamente en sus propias palabras lo hicieron renunciar, Johnny podría quedarse cubierto económicamente hablando por un buen rato hasta que las cosas se tranquilicen.

¿Por qué le pagarían si sólo filmó una escena?

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿por qué le pagarán a Johnny Depp si Warner Bros. le pidió que renunciara? Bueno, pues así como muchas estrellas de la lista A de Hollywood, el actor tenía un contrato de pago, que requiere que se le compense completamente si la película se hace o no. E incluso si de último minuto de disuelven o enlata el proyecto para el que lo contrataron, a él le tienen que pagar lo que habían acordado.

The Holllywood Reporter menciona que como es común en las figuras de su calibre, no había ninguna cláusula de moralidad en el contrato del actor, aunque se modificaba con cada nueva película en la que el actor confirmaba su participación: “Técnicamente, Depp no fue despedido por Warner Bros. sino que se le pidió que renunciara. No está claro qué habría pasado si la estrella se hubiera negado”.

Warner Bros. no ha mencionado nada sobre la situación del salario de Johnny Depp en la tercera película de Animales Fantásticos, la cual tienen planeado estrenar en los cines de todo el mundo el próximo 15 de julio de 2022. Solo nos queda esperar a que alguna de ambas partes diga algo al respecto, para saber en qué acabará esta gran polémica.