¿Por qué tan serios? Si ‘Joker’ llega a HBO Go para alivianar la cuarentena

Nos dijeron que íbamos a estar encerrados un par de meses. Luego llegaron las famosas curvas de propagación que debían ser aplanadas, luego los semáforos y luego… aquí seguimos. Seguimos cazando esa nueva serie o película para matar el tiempo entre cuatro paredes. ¿Pero cómo les caería ver otra vez un clásico contemporáneo?, ¿ver al ganador del Oscar 2019 a mejor actor una vez más? Pues ya se armó: ¡Joker y Joaquin Phoenix llegan a HBO Go!

La película dirigida por Todd Phillips a partir de un guion escrito en conjunto con Scott Silver (quienes se llevaron incontables nominaciones y un Premio Satellite) se convirtió en una favorita en cuestión de semanas. Su tratamiento oscuro, más la actuación de Joaquin Phoenix, la hicieron una de las películas más aclamadas del año pasado.

Sin hacerla demasiado de emoción, Joker llega por primera vez a un servicio de streaming este próximo sábado 18 de julio. Cae en sábado, para que el único modo que tengamos sea el de relajación, preparar la botana sin prisa y dejar correr los 122 minutos de nuestro villano favorito.

“¿Me puedes introducir como Joker?”

Si están por aquí, estamos seguros que son de esos millones que vieron al película en una sala de cine y no pueden esperar para volverla a ver. Y si aún no la han visto, realmente los envidiamos. Nada como verla por primera vez.

Desde su estreno en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia no se habló de nada que no fueran maravillas de la cinta de Tod Phillips. Un director que en su momento sembró algo de dudas siendo un especialista en la comedia. Joker, como sabrán, es un drama psicológico de muchísima tensión, por lo que se cuestionó su compatibilidad con el proyecto. Sin embargo, todas las dudas se fueron con la primera proyección.

Joker cuenta la historia de los orígenes de la némesis de Batman por excelencia. Sí, amamos al Pingüino y al Acertijo, pero el Guasón es y será por siempre su villano icónico. No por nada, en la segunda entrega de la trilogía de Christopher Nolan, Batman: El Caballero de la Noche, el Guasón interpretado por Heath Ledger le dice a Batman: “Yo no te quiero matar, tú me completas a mí”.

Si nos vamos unos años hacia el pasado en este universo cinematográfico, antes de que quiera que lo introduzcan como “Joker”, podemos recorrer la historia de Arthur Fleck y su oscuro proceso para convertirse en el villano de Ciudad Gótica. Ambientada en los 80 cuenta la complicada vida del protagonista y aspirante a comediante cuyos trastornos psicológicos no hacen nada más que crecer.

Esperemos a este próximo 18 de julio y empaticemos de una muy extraña manera con el enfermo, psicópata y asesino Arthur Fleck, quien inicia la primera gran revolución en Gotham.