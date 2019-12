Este 27 de diciembre, llegó el episodio final de The Mandalorian, la primera serie de Star Wars para Disney+, la plataforma de streaming de Disney que tiene preparadas varias producciones originales. En México, este servicio llegará hasta 2020, pero incluso así, esta serie fue tema de conversación entre los fanáticos del país.

The Mandalorian está dirigida por Jon Favreau, quien confirmó que habrá una segunda temporada de la serie, y que esta llegará en otoño de 2020; es decir, a un año de que se estrenara el piloto. Como recordamos, The Mandalorian se estrenó el 12 de noviembre de 2019. No es una fecha precisa la del estreno de la segunda temporada, pero al menos se confirmó lo que muchos estaban esperando.

The Mandalorian está protagonizada por Pedro Pascal, quien da vida a un mandaloriano, personajes dentro del universo de Star Wars que aparecieron por primera vez en The Clone Wars. Estos se levantan en armas en un guerra civil a partir de sus diferencias conla República. En la historia, la duquesa Satine Kryze establece la paz que termina con la llegada del grupo de Darth Maul, lo que dio paso a que los mandalorianos fueran liderados por el Imperio Galáctico.

The Mandalorian está situada, en toda la saga, después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden. Para ser más claros, tres años después de Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (estrenada en 1983).

Como mencionamos, la noticia fue confirmada por Jon Favreau, quien en sus redes sociales publicó un mensaje y una fotografía: “Temporada 2 de #TheMandalorian llegará en otoño de 2020“. Algunos usuarios han reaccionado ante la noticia, indicando que todavía falta mucho para su estreno; sin embargo, sigue la línea clásica de sacar una temporada cada año. Algunas series de otras plataformas, se han tardado más de un año por cuestiones de producción o el ritmo de la historia.

Además de la segunda temporada de The Mandalorian, otras series de Star Wars están planeadas para salir en Disney+ como la de Obi–Wan Kenobi con Ewan McGregor y la de Cassian Andor con Diego Luna.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

El 19 de diciembre se estrenó Star Wars: The Rise of Skywalker, la última película dentro de la saga de los Skywalker dirigida por J.J. Abrams. Esta cinta ha sido todo un éxito en la taquilla internacional con críticas mixtas por parte de las audiencias y la prensa. Acá, Rey se debe enfrentar a Kylo Ren, quien se encuentra bajo las órdenes de Palpatine, villano conocido que quiere restaurar el poder de los sith… y sólo lo podrá hacer si el último Jedi muere.