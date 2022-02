Chloë Grace Moretz y Joseph Gordon-Levitt protagonizarán una película sobre el líder de culto Jim Jones

Tenemos reunión de dos viejos conocidos de 500 Days Of Summer, solo que ahora no será como parte de una comedia romántica. Este miércoles 2 de febrero, se reveló que Joseph Gordon-Levitt será el protagonista de una nueva película biográfica sobre el polémico pastor y líder de culto Jim Jones y de las sobrevivientes de su secta.

Junto al actor, también aparecerá Chloë Grace Moretz en un rol principal como el personaje sobre el que se irá desarrollando la trama. Esta nueva producción ofrecerá una alternativa más sobre la historia de la secta People’s Temple (o Templo del pueblo), que orquestó uno de los suicidios en masa más impactantes de la historia.

Chloë Grace Moretz y Joseph Gordon-Levitt se reencuentran en una cinta sobre Jim Jones

El nombre de Jim Jones y el People’s Temple desafortunadamente no se olvida. El 18 de noviembre de 1978, este predicador cristiano llevó a cientos de sus devotos seguidores a ‘Jonestown’, una comuna en Guyana que él mismo había establecido para sus fines. Tal como rememora la BBC, los fieles de Jim recibieron frascos con cianuro y se les dio la orden para que lo bebieran… algunos lo hicieron sin pensarlo y otros más, a la fuerza.

La tragedia dejó más de 900 fallecidos en medio de la jungla de aquel país en lo que se conoce como ‘La masacre de Jonestown’. Una de las sobrevivientes conocida como Debbie Layton, plasmó sus memorias de aquella fatal experiencia en el libro Seductive Poison, que será el punto de partida para la nueva película que protagonizarán Chloë Grace Moretz y Joseph Gordon-Levitt.

Tal como apunta The Hollywood Reporter, Chloë Grace Moretz tomará el papel de la propia Layton. La trama seguirá a esta mujer mientras se hace parte del círculo cercano de Jim Jones (Joseph Gordon-Levitt en esta oportunidad) y una miembro destacada del People’s Temple. Además, veremos cómo ella descubre la verdad detrás de la secta y su lucha por exponer al culto de Jones ante el mundo.

Por ahora, se sabe que la película llevará por nombre White Night y que comenzara a rodarse en la primavera de este 2022. Eso sí, aún no se ha revelado una posible fecha de estreno. El staff de producción está conformado por Anne Sewitsky (Homesick, episodios de Black Mirror) con el guión de William Wheeler (The Ghost in the Shell) y la financiación de FilmNation Entertainment.

Otros proyectos sobre Jim Jones

Este no es el único proyecto cinematográfico que se basará en la Masacre de Jonestown. En noviembre del año pasado, se informó que Leonardo DiCaprio estaba en conversaciones para tomar el papel de Jim Jones en una película que produciría él mismo junto al estudio MGM.

Sin embargo, no se dieron más detalles sobre cómo se abordaría esa historia y quiénes acompañarían a DiCaprio en esa historia. Ahora, falta ver si se dan más detalles y si llega antes esta cinta, o la protagonizada por Chloë Grace Moretz y Joseph Gordon-Levitt.