Y en la nota idiota del día: Joven intenta robar un bar inspirado en ‘Lupin’ y nada le salió bien

Dicen por ahí que la realidad a veces supera la ficción, y la verdad es que estamos totalmente de acuerdo. De repente, aparecen noticias en todo el mundo que ni siquiera a los escritores de Hollywood se les ocurriría. Sin embargo, hay quienes quieren imitar las cosas y personajes que ven en la pantalla grande o chica, justo como lo que estamos por contarles pues resulta que un joven intentó robar un bar al más puro estilo de Lupin…

Sí, así como lo leyeron, esto no es broma. Hace unos días se hizo viral la historia de un sujeto de 21 años originario de Milán, Italia, y cuyo nombre no han revelado, el cual sorprendió a todos porque quiso usar las técnicas de Assane Diop, el protagonista de la producción de Netflix interpretado por Omar Sy. Y a pesar de que las cosas le estaban saliendo de maravilla, pero su plan, al final no terminó siendo tan perfecto como el de la serie.

Este joven quiso robar un bar al estilo de ‘Lupin’

De acuerdo con The Guardian, varios medios locales señalaron que el joven confesó a la policía que entró al intentó robar en el bar de un oratorio de una iglesia en Monza. Según lo que él mismo declaró, esperó a que sonaran las campanas del templo para amortiguar el sonido que haría luego de romper la puerta de cristal. Después de esto, logró entrar y hasta detalló que llegó usando una chamarra de piel como el personaje principal de Lupin.

Este sujeto dejó muy claro que había estudiado detenidamente y casi cuadro por cuadro todas las técnicas de Assane Diop. Sin embargo, su intento de atraco no acaba tan bien que digamos, pues a pesar de que nadie lo detuvo e incluso robó 21 euros de la caja registradora –cerca de 502 pesitos mexicanos– y se llevó una botella de naranja con gas, hubo un pequeño detalle: tras romper el vidrio, quedó completamente herido.

Al final, terminó entregándose a la policía

El joven comentó que tenía varias heridas en el brazo y fue tan grave la situación que después de regresar a su casa, pidió ayuda de inmediato. Al parecer, nuestro nada talentoso ladrón inventó inicialmente una historia más o menos creíble de que había sido atacado y robado por tres personas, de ahí venían heridas. Pero luego de un buen rato rompió en llanto ante la policía, reconociendo su culpabilidad y explicando que se había inspirado en Lupin.

Otro de los errores que cometió este sujeto fue intentar robar este bar, pues resulta que años antes ya lo habían cachado queriendo llevarse todas las cosas de este lugar. Hasta el momento no se sabe cuál es su situación y el castigo que le impondrán por este delito, pero una vez más nos quedó claro que en ocasiones, la realidad supera y por mucho la ficción. Moraleja: no intenten lo que ven en Netflix y mucho menos si se trata de los planes de Assane Diop o El Profesor.