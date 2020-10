Otra película se cae: Universal retrasa la fecha de estreno de ‘Jurassic World: Dominion’

La industria cinematográfica echa para atrás una producción más. La crisis de salud por coronavirus privó al mundo de varios estrenos en la pantalla grande pactados para este año y manteníamos la esperanza en que 2021 sería mejor. Pues al parecer, no será así al menos con el universo de Jurassic World.

Esta franquicia de Universal Pictures se unirá a la desafortunada lista de películas que pospondrán su estreno un año más. En este caso, la nueva entrega del mundo jurásico verá la luz hacía mediados de 2020, según informan algunos de sus productores asociados.

Así es: no veremos dinosaurios en la pantalla grande al menos hasta el verano de 2022. Colin Trevorrow, director encargado de Jurassic World: Dominion, emitió un breve comunicado en sus redes sociales con el que confirmó hasta cuando se aplazará el estreno de la cinta.

For the past three months, I’ve worked with an extraordinary cast and crew on a film we can’t wait to share with the world. Even though we’ll have to wait a bit longer, it will all be worth it. Let’s stay healthy and take care of each other until then. pic.twitter.com/vnGzhHs4nR

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 6, 2020