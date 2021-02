¡Justo en la nostalgia! Pixar recopila sus mejores momentos para celebrar su 35 aniversario

Preparen los pañuelos desechables y traigan los mariachis, que aunque parece que fue ayer, Pixar Animation Studios está de manteles largos festejando su 35 aniversario desde su fundación como estudio independiente. Toda una vida ampliando las expectativas del cine animado, llevando magia y diversión a chicos y grandes por igual. Pero para no rayar en la nostalgia, la firma preparó un emotivo video en el que recopila sus mejores momentos.

Pensar en el primer corto que viste de la compañía, seguramente te arrancará un suspiro ya que nosotros crecimos a la par del estudio. Quizá fue ‘Las Aventuras de André y Wally B’ en 1984, el primer corto hecho en computadora por John Lasseter o tal vez fue ‘Tin Toy’ en 1988, corto con el que la firma dio el gran salto hacia ‘el infinito y más allá’ o ‘Bichos’ (1998) si eres más joven, pero, lo cierto es que Pixar cambió definitivamente la forma en que veíamos el cine, tanto de fondo como de forma.

Aunque formalmente ‘Pixar Animation Studios’ forma parte de la gran baraja de Disney desde el 2006, los fundadores Edwin Catmull y Alvy Ray Smith, no quisieron dejar pasar la oportunidad de celebrar en grande el pasado 3 de febrero del 2021, fecha que enmarcaría el 35 aniversario de la creación del estudio como compañía cinematográfica.

Sin final feliz

Cabe recordar que Pixar fue una idea original de la división ‘The Graphics Group’ de ‘LucasFilm’ que logró cautivar la atención y cartera de Steve Jobs, quien muy pronto se convertiría en inversor mayoritario, al lado del empresario Alexander Schure, mientras que Catmull y Smith, aportarían a la firma con su creatividad.

Incluso antes del estreno de ‘Toy Story’ (1995) y ‘Monsters Inc’ (2001) y ‘Buscando a Nemo’ (2003) Pixar ya se había ganado un lugar entre los estudios de vanguardia a nivel mundial, había creado su propia identidad y nadie se atrevería a negar que instauró un estándar de calidad en el mundo de la animación, cosa que inevitablemente deslumbró a Disney.

A pesar de que la firma de Mickey Mouse, no se cansaba de coquetear con la idea de absorber a Pixar, no fue hasta la producción de Toy Story 2, que se deterioró la relación sostenida por ambos estudios hasta entonces.​ Pixar consideraba que las ganancias no eran equitativas, ya mientras que ellos se encargaban de toda la labor creativa, Disney solo se encargaba de la distribución. Algo que finalmente llevó al quiebre.

Toda una vida

En su 35 aniversario, podemos pensar que tenían razón. La compañía especializada en 3D fue ganadora de 7 premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood por sus cortometrajes, largometrajes y logros técnicos, así como múltiples nominaciones en los Globos de oro y otros premios.

Pero, quizá su más preciada presea es el reconocimiento de por miles y miles de personas en todo el mundo. Basta ver una compilación de los mejores momentos de Pixar en su 35 aniversario, para que a la par hagamos un recorrido de nuestra propia vida. Cabe señalar que los creadores narran su trayectoria desde sus inicios hasta los más recientes estrenos en Disney Plus. Así que disfruta del viaje y no te resistas a derramar una que otra lagrimita que seguro te dejará un buen sabor de boca.