¡Wow! Kevin Bacon se une al reboot de ‘The Toxic Avenger’ con Peter Dinklage

De un rato para acá, hemos visto cómo la industria cinematográfica trae a algunas franquicias clásicas para hacer nuevas adaptaciones. Una de las que más expectativa ha generado es The Toxic Avenger, la cual tendrá su reboot en manos de Legendary Pictures, estudio que recién anunció una incorporación más al elenco.

En esta ocasión, hablamos de Kevin Bacon. El icónico actor ha sido confirmado para aparecer como el antagonista en esta entrega, misma en la que compartirá créditos con Peter Dinklage. Con este anunció, la producción se alista para comenzar el rodaje en los próximos días.

Kevin Bacon le entra al reboot de ‘Toxic Avenger’

La cinta original de The Toxic Avenger se estrenó en 1984 y aunque en su momento no se consideró exitazo, con el tiempo se ganó el estatus de ‘película de culto’. Con todo y eso, la franquicia creció y se lanzaron algunas películas más, una serie animada de televisión y hasta una obra de teatro.

Pasaron los años y la historia siguió un tanto vigente entre reediciones y relanzamientos del viejo material en nuevos formatos, pero no se veía venir algún largometraje más… hasta ahora. Como dijimos, el estudio Legendary (el mismo que nos trajo el MonsterVerse con Godzilla vs. Kong recientemente) se hizo con los derechos por ahí de 2018 y ya trabaja en el reboot.

Y de a poquito se han dado a conocer más detalles. Este viernes, el estudio confirmó a Kevin Bacon como parte del elenco para tomar el papel del villano de la nueva película. Así lo dieron a conocer desde The Hollywood Reporter, donde se menciona que aún no hay más detalles sobre el personaje en concreto que el actor encarnará.

Eso sí, si tomamos como referencia la película de 1984, Bacon podría convertirse en el alcalde Peter Belgoody, quien deja que la red de delincuentes de la ciudad Tromville opere sin consecuencias. O en todo caso, podría ser el líder criminal conocido como “Cigar Face”. Habrá que ver qué pasa en esta entrega de The Toxic Avenger.

Otros detalles sobre el reboot

Por el momento, la nueva película de The Toxic Avenger no ha programado una fecha para su estreno. Solo se sabe que el rodaje iniciará a finales de este mes de junio en Bulgaria. Así, ahí tanteándole, podríamos verla tras la segunda mitad de 2022 o a inicios de 2023 -a ver si no tenemos algún rebrote de la pandemia-.

La cinta fue escrita y será dirigida por Macon Blair, quien es reconocido por sus actuaciones en The Florida Project y Green Room, así como por su debut como director con I Don’t Feel at Home in This World Anymore de 2017.

Por otro lado, Peter Dinklage encabeza al reparto como el personaje principal y en el elenco, también aparecerán el actor infantil Jacob Tremblay y la actriz Taylour Paige. Desde luego, por acá andaremos al tanto sobre los próximos detalles.