Murió a los 32 años Kevin Clark, el actor que hizo al niño baterista de ‘School Of Rock’

Kevin Clark tenía 15 años cuando formó parte del elenco de School Of Rock, esa película que seguro inspiró a muchos melómanos para colgarse un instrumento y rockear con todo. En la cinta, el entonces joven actor interpretó al irreverente y enérgico niño baterista llamado Freddy.

Este miércoles, se confirmó la noticias de que el ex actor falleció después de que un automóvil lo impactara mientras viajaba en bicicleta por las calles de Chicago. Clark cumplió 32 años apenas en diciembre del año pasado.

Reportan el fallecimiento de Kevin Clark, el baterista de ‘School Of Rock’

Kevin Clark tenía solo 14 años cuando interpretó a Freddy Jones, alias “Spazzy McGee”, en School Of Rock. El chico tenía el papel del baterista en aquella banda que el personaje de Jack Black estaba formando en la cinta. Era algo así como el niño rudo y más travieso de los que conformaban el elenco –y en realidad, sí sabía tocar la batería-.

La mañana de este miércoles 26 de mayo, Clark perdió la vida tras un accidente automovilístico, de acuerdo con lo que reporta el portal TMZ. Las autoridades señalan que el músico de 32 años, quien se dirigía a su casa en bicicleta sobre una vialidad al noroeste de Chicago, fue impactado por una conductora de 20 años a bordo de un Hyundai Sonata.

De inmediato, el ex actor y baterista de profesión fue trasladado a un hospital en el condado de Cook donde lo declararon muerto poco después de las 2:00 am de este día. Los informes indican que la implicada en el choque no ha sido arrestada, pero se le ha citado en el Departamento de la Policía local para que rinda su declaración y se evalúe su situación.

¿Qué fue de Kevin tras ‘School of Rock’?

Luego de School Of Rock, Kevin Clark se alejó de la actuación y se enfocó en su carrera como baterista para diversas bandas locales de Chicago. Dreadwolf, Funk it Let’s Jam fueron algunos de sus proyectos como músico y el pasado fin de semana, había regresado a tocar con en vivo con Jess Bess and The Intentions, tal como indica su madre, Allison Clark, al medio Chicago Sun Times.

“Estaba motivado a escribir canciones. Amaba tomar su guitarra y hacer canciones divertidas. Fue genial trabajar con Kevin”, dijo al mismo medio Rob Goldberg, su compañero de cuarto y de banda en la agrupación Robbie Gold.

En 2013, para celebrar los 10 años de la película, Kevin, Jack Black y el elenco de School Of Rock se reunieron en 2013 para tocar algunas canciones como te mostramos acá abajo. Descanse en paz, Clark.

Con este mensaje lo recordó Jack Black en redes sociales: “Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Fue muy pronto. Hermosa alma. Mucho gratos recuerdos. Tengo el corazón destrozado. Le mando mucho amor a su familia y a toda la comunidad de la Escuela del Rock”.