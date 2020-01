Kevin Feige es uno de los hombres más poderosos en la industria del entretenimiento. Como presidente de Marvel Studios, ha ayudado a crear una de las franquicias más grandes en la historia del cine, y este 2019 fue la prueba con la salida de Avengers: Endgame, la películas más taquillera.

Así que lo que diga, siempre será noticia, y más si está relacionado al futuro del universo cinematográfico de Marvel, sobre todo en temas de inclusión y representación. Y esto fue justo de lo que habló en una ronda de Q&A para la New York Film Academy en la que le preguntaron sobre la llegada de personajes que representen la comunidad LGBT+.

Y así fue como confirmó que un personajes transexual está en camino para el MCU, y que de hecho, aparecerá en una película que se encuentra en filmación al momento: “Sí. Absolutamente sí. En una película que estamos filmando ahora mismo“.

No especifico qué películas sería, pero hay algunas que se están rodando en este momento como The Eternals con Salma Hayek y Angelina Jolie, y otras que están en producción como Guardians of the Galaxy Vol. 3, Black Panther 2, Doctor Strange in the Multiverse of the Madness, Blade, Spider-Man 2 (con Sony) y Thor: Love and Thunder.

Lo más probable es que sea esta última cinta y que se trate, como se reporta, de Sera, una mujer transexual dentro de Marvel que podría tener una relación con Valquiria, personaje interpretado por Tessa Thompson que apareció por primera vez en Thor: Ragnarok para luego convertirse en un vengador en Avengers: Endgame. No está confirmado, pero las probabilidades juegan a su favor.

Otra de las cosas que reveló Feige, es (al final) quién es el personaje más poderoso del universo cinematográfico de Marvel. No se trata de Capitana Marvel o Doctor Strange, sino de Scarlet Witch conocida también como Wanda Maximoff. A este personaje lo conocimos por primera vez en Avengers: Age of Ultron de 2015.

De hecho, comprobamos su poder en Endgame cuando en la batalla final, se enfrenta sola contra Thanos y comienza a desarmarlo. Finalmente, Thanos pide que “llueva fuego”, lo que evita que la Bruja Escarlata siga afectándolo. Como recordamos, en Avengers: Infinity War, Wanda mantiene una relación con Visión, quien muere cuando Thanos le quita la Gema de la Mente, lo que provoca la ira de este personaje.

Veremos más de Scarlet Witch en la Fase Cuatro del MCU, el cual arranca con Black Widow. Este personaje interpretado por Elizabeth Olsen, aparecerá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y en la serie de Disney+ titulada WandaVision, la cual protagoniza junto a Paul Bettany como Visión.