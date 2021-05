Kevin Spacey consigue su primer papel tras las acusaciones de abuso sexual

En 2017 las cosas cambiaron totalmente para Kevin Spacey. El actor Anthony Rapp lo acusó de conductas sexuales inapropiadas, desde entonces se sumaron al menos 16 hombres más, quienes relatan que la estrella de House of Cards los acoso, manoseo, los agredió e incluso hubo un caso de pedofilia. A partir de ese momento, su carrera se vino abajo y lo tuvieron que despedir de varios proyectos que tenía en puerta ante toda la polémica.

Para empezar, lo corrieron de la última temporada de la popular serie de Netflix, donde prácticamente desaparecieron a su personaje, Frank Underwood. Y no solo eso, sino que también el papel que tenía dentro de la película de Ridley Scott, All The Money in the World, tuvo que ser reescrito para que el veterano actor, Christopher Plummer entrara al quite. Sin embargo, parece que las cosas están a punto de cambiar para Spacey.

También puedes leer: KEVIN SPACEY REAPARECE CON UN IMPORTANTE MENSAJE SOBRE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Kevin Spacey volverá al cine

Resulta que hace unos días, el actor italiano Franco Nero (a quien recordarán por cintas como Django Unchained, Duro de Matar y John Wick 2) confirmó para ABC News que contrató a Kevin Spacey para su próxima película, L’uomo Che Disegno Dio. Para que se den una idea de lo relevante que esta noticia, este es el primer papel que obtiene el actor desde 2018 y tras todas las acusaciones de abuso sexual en su contra.

En entrevista para este medio, Nero mencionó que estaba feliz de que Spacey esté en su siguiente producción: “Estoy muy contento de que Kevin haya aceptado participar en mi película. Le considero un gran actor y estoy deseando empezar la película”. Según reportan varios medios, Spacey protagonizará este proyecto junto a la esposa de Franco, la actriz Vanessa Redgrave, y se espera que inicie el rodaje en Italia a finales de año.

Las cosas aún no terminan para Spacey

Una sinopsis del argumento de L’uomo Che Disegno Dio en IMDB la describen como “el ascenso y la caída de un artista ciego que tiene el extraordinario don de hacer retratos fieles a la realidad con sólo escuchar voces humanas”. A pesar de todas las acusaciones y detalles que impactaron al mundo, Kevin Spacey no pasó por un proceso penal, en su momento tuvo que declarar frente al juez y durante su primera comparecencia, quedó libre sin fianza.

Aunque eso sí, han sucedido cosas extrañas alrededor de su caso, pues en los últimos años murieron dos de sus acusadores. Sin embargo, Anthony Rapp –quien fue el primero en denunciarlo– anunció en septiembre de 2020 que iniciaría un pleito legal en contra de Spacey, aunque hasta el momento no hay una denuncia formal frente a la ley estadounidense. Sin duda, parece que Kevin volverá a la pantalla grande después de todo.