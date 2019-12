Todo suena como un capítulo de House Of Cards… Kevin Spacey llegó a un acuerdo en el caso presentado por un terapeuta de masaje que había acusado al actor de agresión sexual antes de morir. La noticia llega pocos días después de que otra de las presuntas víctimas de Spacey, Ari Behn, también falleciera.

Identificado solo como “John Doe”, el hombre anónimo presentó una demanda contra Spacey en septiembre de 2018. La demanda alegaba que cuando el masajista llegó a la casa de Spacey para una sesión, el actor lo agarró por los hombros “en un intento por besarlo y acariciar sus genitales”. El actor también supuestamente preguntó si le podía “realizar un acto sexual”.

Cuando falleció “John Doe”, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles dijo que la muerte de la presunta víctima significaba que ya no podían iniciar un caso penal. Al hijo del acustante se le concedieron deberes especiales de administrador. Ahora, como dice The Hollywood Reporter, Spacey y el hijo han llegado a un acuerdo no revelado. Lo que sí se sabe, es que el acuerdo incluye una moción para desestimar con prejuicio, lo que significa que el caso no puede volver a presentarse nunca más.

Spacey ha evitado sorprendentemente cualquier repercusión legal a pesar de una letanía de acusaciones. En julio, un hombre de Massachusetts de 18 años retiró una demanda civil. Debido a la “falta de disponibilidad del testigo denunciante”, también se desestimó un caso penal relacionado. Aún así, se dice que Scotland Yard está investigando las denuncias de seis hombres diferentes de que Spacey los agredió sexualmente en Londres entre 1996 y 2013.