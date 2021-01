Kevin Spacey reaparece con un importante mensaje sobre la prevención del suicidio

Tal parece que después de ser señalado por tener una conducta sexual inapropiada y ser juzgado ante la corte y por el escrutinio público, el polémico actor Kevin Spacey, tuvo tiempo de reflexionar y recapacitar desde la oscuridad y ahora, reaparece con un importante mensaje dirigido a las personas que luchan contra la vergüenza y la depresión, ahondando en la prevención del suicidio.

Desde que Hollywood le cerró la puerta en las narices, tras las acusaciones de abuso sexual en 2017, el ganador del Oscar por ‘Atando Cabos’, vio en YouTube una ventana de exposición para comunicarse con sus fans durante la temporada navideña. Sus discursos han ido de menos a más en los últimos tres años, primero tratando de justificarse, luego tratando de disculparse, pero esta vez, cambia radicalmente la retórica, dejando el ego a un lado, para enfocarse en una buena causa, de tal manera que el guionista estadounidense, ha pasado de ‘Sospechosos Comunes’ a una verdadera ‘Cadena de Favores’.

Para algunos, el mensaje puede parecer un tanto chantajista, sin embargo, después de conocer ‘El Precio de la Codicia’ y saber de antemano que la depresión es un problema que va en franco aumento, en gran parte debido a los efectos de la pandemia por COVID-19, debemos creer que su preocupación es real, sensible y sincera.

Siempre hay una salida

En el video titulado “1-800 Xmas”, el actor confesó que muchas personas se acercaron a él durante el 2020, para compartir su lucha y sufrimiento e incluso algunas de ellas, le habían mencionado que tenían intenciones de quitarse la vida. Por lo que decidió involucrarse de lleno y dedicar un mensaje a quienes la están pasando realmente mal, basándose en sus propias dificultades.

“Si estás sufriendo, si necesitas ayuda, si te sientes culpable o avergonzado, si estás luchando con tu identidad o tienes la espalda contra la pared; o si sientes que no hay camino para ti. Sea cual sea tu situación, te prometo que hay un camino. Incluso, aunque no lo sientas, hay personas expertas que te comprenden y te pueden ayudar”, asevera Kevin Spacey, con la misma seguridad que lo haría el personaje de Frank Underwood de ‘House of Cards’.

Mientras camina por un parque, el director agrega que “de manera desgarradora, tantos han hablado de que las cosas se han vuelto tan malas para ellos que han contemplado quitarse la vida. Eso es suficiente para que quiera adoptar un enfoque completamente diferente este año, para reconocer su dolor y decirle a cualquiera que esté luchando o contemplando esa idea, que por favor, no dé ese paso.”

Y continúa diciendo: “Si estás parado en un lugar en el que ya no puedes permanecer de pie, si estás sufriendo, si necesitas ayuda, si te sientes culpable o avergonzado, si estás luchando con tu identidad, si tienes la espalda contra la pared o si sientes que hay no hay camino para ti. Cualquiera que sea tu situación, te prometo que hay un camino“.

Y es cierto, el actor de 61 años, tiene toda la razón. La depresión es una enfermedad mental que si bien afecta a los químicos del cerebro, es también una completa embustera. Te engaña, te ciega y te aísla. Es por eso que no puedes apreciar lo valioso que eres, ni todo el abanico de opciones que tienes enfrente de ti, es decir, influye directamente en tus pensamientos y conducción. Tal como dice Kevin Spacey y te lo digo con el corazón en la mano, los expertos en la salud mental, pueden ayudarte. Si lo requieres, el teléfono de prevención al suicidio y contención psicológica al que puedes llamar desde cualquier punto de la República Mexicana es el 800-710-2496 y el 800 221-3109. Aquí puedes encontrar más información al respecto.