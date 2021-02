Fíjate, Paty: Kit Harington y Rose Leslie le dieron la bienvenida a su primer bebé

Oh sí, la bonita sección de Fíjate Paty no nos dejará aunque el coronavirus siga entre nosotros. A lo largo de estos meses de encierro, las figuras de Hollywood han dado de qué hablar por un montón de cosas, buenas y malas; sin embargo, en esta ocasión les traemos algo que alegrará el día a los fanáticos de Game of Thrones, pues Kit Harington y Rose Leslie le dieron la bienvenida al 2021 con una excelente noticia, porque se convirtieron en padres.

Como recordarán, esta parejita se conoció en 2012 en el set de la serie de HBO basada en la historia de George R.R. Martin, cuando ambos interpretaban a Jon Snow y Ygritte. Puede que su breve romance en la pantalla chica haya terminado de manera trágica, pero después de que terminara la participación de Rose, continuaron saliendo y aunque pasaron por un montón de altibajos, en 2018 anunciaron con bombo y platillo que se habían casado.

Kit Harington y Rose Leslie esperan a su primer hijo

Desde entonces, a Rose Leslie y Kit Harington los vimos muy contentos paseando por todos lados. Sin embargo, la felicidad para ellos aumentó en septiembre de 2020 cuando los actores confirmaron que estaban esperando a su primer bebé, pero después de eso casi no supimos nada de estos tortolitos hasta el día de hoy, que oficialmente ampliaron a la familia, porque llegó a este mundo el verdadero heredero del Trono de Hierro.

Resulta que hace unos días, el sitio Page Six publicó unas imágenes donde se veía a Rose y Kit caminando por las calles de Londres con un recién nacido. Era evidente que ese pequeño no podría ser de alguien más que de ellos, porque no creemos que la pandemia les haya pegado tanto que ahora se dediquen a ser niñeras, pero ninguno de los dos mencionó nada al respecto y lo hizo oficial, creando un montón de rumores.

Al final, no pudieron ocultarlo mucho tiempo y este 16 de febrero de 2021, Kit Harington y Rose Leslie revelaron que obviamente ese bebé es suyo. De acuerdo con E News!, un portavoz de la pareja anunció que le dieron la bienvenida a un pequeño niño, del cual no reveló su nombre pero mencionó que el recién nacido está completamente sano y los nuevos padres se sienten “muy, muy felices” al respecto.

Por ahora no sabemos cómo se llamará el hijo del mismísimo heredero al Jon Snow (o Aegon Targaryen) y la salvaje Ygritte, pero estaría bueno que lo nombraran como a un personaje de Game of Thrones, ¿no creen? De cualquiera manera, estamos seguros que todo los fans de la saga de Canción de Hielo y Fuego, así como ellos, estarán contentos de saber que nació el heredero de los Siete Reinos.