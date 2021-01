Fíjate, Paty: ¡Kourtney Kardashian estaría saliendo con Travis Barker!

El imperio Kanye West-Kim Kardashian está prácticamente derrumbado ante los recientes reportes de su divorcio, pero parece que una nueva pareja está lista para heredar su lugar. Esta vez se trata de la hermana Kourtney, quien estaría encontrando el amor en los brazos de… Travis Barker.

¡Así es! El reconocido baterista y la socialité serían la nueva sensación romántica de la farándula. Y eso no es todo porque, según fuentes cercanas, ya llevarían un buen rato en esta aún no pública relación. Bienvenidos al ‘Fíjate, Paty’ de hoy para conocer el chismecito.

La relación entre ellos

Kourtney Kardashian y Travis Barker se conocen ya de hace un rato. Ambos viven en la exclusiva zona de Calabasas en California y, como buenos vecinos, se frecuentan constantemente. De hecho, el reconocido músico de Blink-182 ha tenido una que otra incursión en la serie Keeping Up with the Kardashians a lado de la famosa familia.

Y bueno, como toda posibilidad en la escena farandulera de Hollywood, la buena amistad entre ambos despertó en más de una ocasión los rumores de una relación. “Kourtney es como una amiga querida. Eso es todo”, dijo el tatuado artista y productor en una entrevista hecha por la revista People en los iHeart Radio Awards de 2019. “Quiero decir, la amo a muerte. Amo a su familia a muerte. Pero sí, solo amigos”, señaló Barker. Pero como bien dicen por ahí, las mejores relaciones empiezan con una amistad.

Ahora sí… ¿Kourtney Kardashian y Travis Barker juntos?

Pues parece que Kourtney Kardashian y Travis Barker andan saliendo y, eso sí, se lo tiene bien guardado -o al menos eso creen ellos-. De acuerdo con una fuente cercana que dio declaraciones a la revista People, ambos han pasado juntos los últimos días en la casa de Kris Jenner (madre de ella) localizada en Palm Springs.

En los recientes días, ambos subieron fotos que muestran un paisaje MUY SIMILAR en sus respectivas cuentas de Instagram. “Están juntos en Palm Springs. Han estado saliendo durante un mes o dos… Están juntos en Palm Springs. Han estado saliendo durante un mes o dos“, dijo al medio citado la fuente, misma que asegura que Travis ha estado enamorado de ella desde hace ya un bueeeeen rato.

Si el asunto se oficializa en algún momento, es muy probable que nuevamente veamos a una estrella de reality junto con un ícono de la música. ¿Será este el romance sucesor de los Kardashian-West? Vaya, vaya.