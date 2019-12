Krispy Kreme celebra el ‘Año de la Rata’ con la súper dona “Premium Mouse”

El Año de la Rata comienza hasta el 25 de enero del 2020, de acuerdo con el horóscopo chino, pero Krispy Kreme, el gigante de las donas, no ha podido esperar para celebrar tan místico evento y ha lanzado la primer dona inspirada en los roedores, ni más ni menos que la dona bautizada como ‘Premium Mouse’, aunque por más bizarro que parezca, será en Japón donde comience esta deliciosa tradición china.

Pero además, para quienes no armonicen con el Feng Shui, la cadena ha preparado una variedad de donas de diferentes formas como la del muñeco de nieve para celebrar el año nuevo, al grado que no sabrás si comértela o colgarla de adorno en la vitrina.

No se espanten, que lejos de lo que podrían imaginar o lo que ha pasado accidentalmente en algunos restaurantes, donde los comensales se han sorprendido por la ‘receta secreta’, la multinacional con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos, se ha encargado de que la “Premium Mouse”, sea tan apetitosa tanto por dentro como por fuera.

La dona está hecha con relleno de queso crema, cubierta con glaseado de vainilla, como se ha vuelto costumbre, el agujero del pan es utilizado para añadir la decoración, un simpático ratón, hecho con crema batida y lo que simulan ser las orejas están formadas por dos tabletas de chocolate macizo. Para darle el toque final al feliz roedor, se le añadió una cuña de queso cheddar como decoración.

Krispy Kreme Japón, presume en un comunicado de prensa que cada una de las “Premium Mouse” ha sido decorada a mano. Lo único malo, es que la edición limitada de las donas de lujo, se estarán vendiendo de forma exclusiva en Takashimaya en Nagoya, Japón, ni siquiera los propios chinos podrán disfrutar de esta delicia inspirada en sus tradiciones.

Sin embargo, no todo está perdido. Además de la línea de lujo, para quienes prefieran llevarse la docena de temporada, Krispy Kreme ha lanzado en varios países, la dona, ‘Happy Mouse Caramel’, glaseada con chocolate dulce por fuera y en su interior esconde una crema de caramelo salado.

Este año regresa el Lucky Strawberry Ring, exquisito glaseado con cubierta de fresa y polvo de oro así como el muñeco de nieve cubierto de chocolate. Por lo que no perdemos la esperanza de que con un poco de suerte, Krispy Kreme decida celebrar el Año de la Rata en Latinoamérica, trayendo la dona “Premium Mouse” a nuestro país.