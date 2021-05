Del amor al odio: La complicada relación de Luis Miguel con la abuela Matilde

Muy poco nos duró el gusto de volver a ver a Luis Miguel en Netflix, pues luego de casi dos años de espera llegó a su fin la segunda temporada de la serie. Sin embargo, antes de despedirse por ahora y como ya es costumbre, nos dejaron con uno que otro chismecito que nos dejó con la boca abierta y dará de qué hablar.

Luego de la muerte de Luisito Rey, teníamos que contar con un villano que estuviera a la altura. Y aunque por ahí aparecieron personajes que pensamos que tomarían este papel, inesperadamente la mala del cuento terminó siendo la abuela de Micky, Matilde Sánchez Repiso.

La breve historia de la abuela Matilde

Si han seguido los episodios de la segunda temporada, seguramente ya le agarraron coraje a esta mujer. Sin embargo, en la vida real y aunque ustedes no lo crean, esta señora fue mucho más terrible de lo que imaginábamos y por eso, Luis Miguel no la podía ver ni en pintura, pero vamos por partes.

De acuerdo con el libro Luis Miguel: la historia de Juan Manuel Navarro y Javier León Herrera, Matilde quedó a cargo de sus tres hijos, Luisito, Vicente (Tito) y José Manuel, luego de que su esposo Rafael Gallego tuviera un accidente y quedó imposibilitado para trabajar, prácticamente no podía hacer nada. Fue ahí donde la mujer impuso sus reglas y según mencionan, creó un matriarcado con el que crió rígidamente a sus criaturas.

Quiso hacer de Luisito Rey una estrella

De los hijos, fue Luisito Rey quien demostró talento para cantar y tocar la guitarra. De hecho, fue la abuela Matilde quien impulsó la carrera del padre de Micky pero, tal como lo muestran en la serie, nunca fue con buena intención pues vio la oportunidad perfecta de ganar dinero e hizo hasta lo imposible por que su hijo triunfara en el ambiente artístico.

Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaban y nunca logró el éxito que la abuela le auguraba. Pero más tarde, Luisito Rey repetiría la misma fórmula con Luis Miguel y el final de la historia ya la conocemos, se convirtió en uno de los cantantes más importantes de nuestro país.

El inicio de los problemas con Luis Miguel

Sobre la relación con Marcela Basteri, se dice que era mala y que cuando llegaba a haber peleas entre ambas, Luisito siempre le daba la razón a su madre. De hecho, por ahí afirman que ella fue cómplice de la desaparición de la madre de ‘El Sol’, aunque hasta la fecha no se ha comprobado nada. Y tal como lo mostraron en la producción de Netflix, ella firmaba y enviaba cartas para Micky, Alex y Sergio como si fuera su mamá.

Eso sí, la relación entre Luis Miguel y su abuela no eran malas como tal. Cuando eran niños pasaban largas temporadas en la casa familiar en Cádiz y ella les tenía un gran cariño, tanto así que los quería como a sus propios hijos, lo cierto es que las cosas no siempre fueron maravillosas y eso quedó demostrado en sus últimos años de vida, sobre todo entre ella y ‘El Sol’.

Micky hizo todo lo posible para que sus hermanos no pasaran lo mismo que él

Tras la muerte de Luisito Rey y la desaparición de Marcela, los hermanos menores de Luis Miguel se quedaron a vivir por un tiempo con la abuela. Sin embargo, el cantante mandó a su gente para que fueran por Alex, aunque Sergio estuvo con ella un rato más. Fue en ese momento cuando Matilde notó el talento artístico del menor de los Gallego Basteri.

Y sí, como lo vimos en los primeros episodios de la segunda temporada, intentó junto a ‘Tito’ hacer que Sergio se convirtiera en una estrella. Incluso lo llevó a un casting para un comercial donde el niño se quedó con el protagónico. Al enterarse de esto, Micky se molestó e inició los planes para llevarse a su hermano a México.

Al final, Luis Miguel logró salvar a sus hermanos

El coraje de Luis Miguel con su abuela era muy obvio, por supuesto que no quería que le hiciera a su hermano lo mismo que su padre le hizo. Es por eso que le ordenó a Alex que fuera por él hasta España sin llamar la atención. Tras este momento, se dice que el cantante no volvió a ver a su abuela, pues al final había logrado rescatar a su familia de un lugar en donde posiblemente los explotarían.

Finalmente, la abuela Matilde murió a los 77 años en 1993, apenas un año después de la muerte de Luisito Rey y, supuestamente, su deseo fue que la enterraran con la urna de Luisito a la altura del pecho. Sin embargo, los deseos de la madre no se cumplieron, es más, Luis Miguel ni siquiera estuvo en su funeral.

Se ha dicho en varios medios que al morir su papá, Luis Miguel rompió lazos con la familia paterna. Eso sí, es cierto que se ocupó de los gastos de su abuelo Rafael hasta que éste murió en 2000, pero después dejó incluso de pagar el mantenimiento del cementerio donde sus abuelos estaban enterrados.

¿Realmente la abuela Matilde hizo la entrevista con Claudia de Icaza?

Uno de los momentos que más coraje nos causó en los últimos episodios de la serie, fue que al menos en la ficción, Matilde terminó contando la verdad sobre la desaparición de Marcela Basteri y la hija de Micky en una entrevista con la periodista Cynthia Casas (que en realidad hace referencia a Claudia de Icaza).

Con esto, la abuela quería chantajear al cantante para así, quedarse con la custodia de Alex y Sergio. Pero para ser honestos, este encuentro entre ambas nunca sucedió y eso quedó demostrado gracias a la propia Claudia quien de acuerdo con El Heraldo, en entrevista para Javier Poza negó el contacto con la madre de Luisito Rey.

“Yo nunca entrevisté a la abuela de Luis Miguel, nunca la conocí. Yo me imagino que su abuela supo de mí cuando yo saqué el libro y cuando vino la demanda y no cuadra, como no han cuadrado las fechas cuando pone de Michelle, que ahí es importante porque todos queríamos saber cómo fue esa historia con Michelle”, dijo Claudia.

Cabe aclarar que entre Claudia de Icaza y Luis Miguel sí hubo una bronca. Resulta que la periodista publicó una biografía no autorizada por el cantante, por la cual se llevó una demanda choncha. Pero a pesar de esto, ella nunca tuvo contacto con la abuela Matilde y mucho menos, filtró todo lo que vimos en la serie.