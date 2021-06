La Mona Lisa ‘fake’ entra a subasta aunque su historia vale más que la obra misma

La ‘Gioconda’ fue robada y devuelta al Museo de Louvre en 1913. Sin embargo, el anticuario Raymond Hekking, dedicó toda su vida a demostrar que la pintura que regresó a la galería era una imitación, siendo que la pintura original la había comprado él mismo en una tienda de antigüedades francesa en 1953. Ahora, la Mona Lisa ‘Fake’, está en subasta, con la esperanza de que su nuevo dueño ayude a demostrar cuál es la verdadera obra de Da Vinci.

La buena noticia, es que esta vez sí nos va a alcanzar para comprarla si hacemos la vaquita entre todos. Pues la subasta a cargo de la ‘Casa Christie’s’, arrancará con un precio base que va desde los 200 o 300 euros. Pero, comiencen a pasar el sombrero la de ya, que la última oferta se aceptará a las 12 de la noche del 18 de junio del 2021.

Aunque habrá que pensarlo dos veces, ya que es como tirar una moneda al aire. Pues mientras que Hekking, estaba seguro de que tenía en su poder la obra de arte legítima, solo por el hecho de haber pagado tres libras por ella, Pierre Etienne, director internacional de pintura de maestros de ‘Christie’s’, aseguró que a pesar del gran parecido, la calidad de la pintura de la Mona Lisa ‘Fake’, no coincide con la técnica que utilizaba Leonardo da Vinci.

Mona Lisa ‘Fake’, es más valiosa por su historia

No obstante, varios historiadores del arte aseguran que no porque no se trate de la ‘Gioconda’, la obra propiedad de Hekking, carece de valor. De hecho, coinciden en que fue realizada por un artista desconocido a principios del siglo XVII, casi 100 años después de que el fresco del maestro del Renacimiento italiano ingresara a la colección del rey ‘Francois I’ de Francia.

“Si bien puede parecer improbable, el caso fue tomado muy en serio por la comunidad de historia del arte. Etienne, ha descubierto correspondencia y artículos escritos en francés, inglés y ruso, todos evaluando la afirmación de que esta pintura podría ser considerada”, recalca la casa de subastas.

Para los nuevos coleccionistas, la imagen de la Mona Lisa representa “la máxima expresión del Renacimiento europeo”, lo que quizás explique la creciente tendencia a coleccionar copias de la ‘Gioconda’. De hecho, una copia del cuadro del siglo XVII se subastó en más de mil 600 dólares en Nueva York. Por lo que solo tendríamos que tener un poco de fe en la Mona Lisa ‘Fake’ de Hekking. Aunque entre tantos misterios y leyendas urbanas que oculta la pieza de arte, como que la imagen es el resultado de la fusión entre un hombre y una mujer, no podemos descartar cuál de las dos es la obra original.