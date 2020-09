¿Dónde firmo? Lanzan petición para reemplazar estatua de confederados por una de Chadwick Boseman

El viernes 28 de agosto se reveló la noticia de que el actor y productor Chadwick Boseman, conocido por su personaje de Black Panther en el MCU, había perdido la batalla contra el cáncer de colon que le habían diagnosticado en 2016. La noticia impactó al mundo y no sólo a la industria del entretenimiento, sino en distintos niveles sociales y culturales.

¿Por qué lo decimos? Primero, porque Chadwick nunca hizo público su padecimiento, y el proceso lo atravesó mientras filmó y promocionó una de las películas más taquilleras en la historia. Y en segundo lugar, porque se trata de un actor que desde su cancha, lideró un movimiento en representación de la comunidad negra.

Y ahora, en honor a su trabajo y su nombre, han lanzado una petición para remover una estatua y reemplazarla con una de Chadwick Boseman.

Una estatua de Chadwick Boseman en Carolina del Sur

Chadwick Boseman nació en noviembre de 1979 en Anderson, Carolina del Sur, uno de los estados con mayor número de esclavos en el siglo XIX (más del 50 por ciento de su población lo era). Por lo que su historia con el tema de la esclavitud, el racismo y la segregación, es bastante complicada hasta la fecha.

En este lugar, hay un museo donde se encuentra un memorial en honor a los confederados (sistema económico y político de los estados sureños que durante el siglo XIX, dependían de la agricultura, la cual era trabajada por esclavos negros). Los estados confederados, como lo fue Carolina del Sur, buscaron separarse de Estados Unidos y existir como una nación independiente, lo que dio paso a la Guerra Civil y posterior erradicación de la esclavitud.

De este modo, más de 7 mil personas han pedido que se quite este monumento para poner una estatua de Chadwick Boseman, para que la comunidad “pueda honrar a alguien de Anderson, Carolina del Sur, que fue capaz de cambiar la industria del cine. Abrió muchas puertas para un sinfín de jóvenes negros a través de sus protagónicos como el de ‘Black Panther’ o ‘Marshall’“.

Boseman, un héroe de la vida real

Sus primeros pasos como actor los dio en la pantalla chica en series como La Ley y el Orden, CSI, y Cold Case. En 2008 hizo su debut fílmico en The Express donde interpretó en un papel secundario a Floyd Little, un jugador de futbol americano de los Broncos de Denver quien en este 2020 anunció que padecía cáncer.

Esta fue la primera de un sinfín de interpretaciones de Chadwick Boseman en representación de la comunidad afroamericana.

En 2013 tuvo su primer protagónico en 42 en la que dio vida a Jackie Robinson, el primer beisbolista negro en entrar a las Ligas Mayores del deporte. Un año después, Boseman personificó a James Brown en la biografía Get on Up. Para 2016 llegó a una de las producciones más grandes de su carrera en Gods of Egypt para interpretar a Thoth.

Sin embargo, fue en este mismo año en el que hizo su primera aparición en el personaje más importante de su carrera: T’Challa en Captain America: Civil War. Y eso no fue todo. En 2016 también protagonizó y produjo Message from the King.

En 2017 llegó al drama de Marshall para interpretar a Thurgood Marshall, el primer afroamericano nombrado para el Tribunal Supremo que logró romper con la estructura legal que validaba la segregación racial en los estados del sur como la tal Carolina del Sur de Boseman.

Black Panther

Luego llego febrero de 2018 y la entrega en solitario de Black Panther donde volvió a su personaje de T’Challa. Nació el Wakanda Forever.

La película se convirtió, en esa fecha, en la más taquillera de MCU y actualmente sigue siendo la que mejor críticas ha recibido. Black Panther también se convirtió en la primera película de superhéroes en recibir una nominación al Oscar en Mejor Película. Y así, Chadwick Boseman se había convertido en una de las figuras más reconocida del mundo, un representante de la minoría negra en Estados Unidos, y sin saberlo, un héroe de la vida real.

Meses después del estreno de Black Panther, volvió para Avengers: Infinity War. En 2019, se estrenó Endgame y lideró una de las escenas más emotivas del universo cinematográfico de Marvel. Este 2020, su último, apareció en Da 5 Bloods de Spike Lee, que más que una película es un statement del poder histórico de su comunidad.

