Las 10 mejores series que se han estrenado en lo que va de 2020

Puede que el 2020 no sea lo que esperábamos, pues ha pasado de todo para considerarlo como uno de los peores años de nuestras vidas. Desde la bendita pandemia del coronavirus que estamos enfrentando y en México han pasado otras cosas como el temblorcito que nos agarró el pasado. Sin embargo, no todo está perdido, ya que en estos días de cuarentena hemos tenido chance de aventarnos un montón de series.

Le hemos dicho adiós a algunas historias que nos encantaban, pero así como se van unas, llegan otras que también son interesantes y que merecen nuestra atención. A lo largo de los seis meses que van de este extraño año, las más grandes plataformas de streaming han estrenado producciones que nos han sorprendido y sobre todo, están ayudando a que estos días dentro de casa sean más amenos.

Dentro de los lanzamientos hay prácticamente para todos los gustos, desde thrillers que no te dejarán dormir, dramas, comedia romántica y hasta una que otra serie deportiva que se llevó nuestros aplausos Aún falta que Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Hulu y más, nos muestren más cartas fuertes que tienen bajo el brazo, sin embargo, ya podemos seleccionar algunas joyitas de este 2020.

Así que si ya te acabaste el catálogo de todas esas plataformas y no sabes qué ver mientras aún sigue la cuarentena –que se siente eterna–, acá les presentamos una lista con 10 series que se han estrenado en lo que va del año y que ya consideramos como una verdaderas obras maestras que de plano no te puedes perder.

Run

Después de regalarnos joyas como Killing Eve o Fleabag, Phoebe Waller-Bridge se unió a Vicky Jones para regresar este 2020 con Run, la cual está cambiando por completo la forma en que percibimos las tramas dirigidas hacia todos los románticos, pues en los últimos años el género cayó en sitios comunes que las volvía un tanto predecibles, pero con esta serie la cosa cambia y mucho.

La historia sigue a Ruby (Merritt Wever) y Billy (Domhnall Gleeson), una pareja que en la universidad hizo una promesa: Si alguno de ellos enviaba un mensaje de texto al otro con la palabra “RUN” dejarían todo para recorrer en tren por Estados Unidos. Bajo esta premisa, ambos se reúnen para vivir un viaje que nunca olvidarán, lleno de recuerdos y situaciones que enfrentarán en el camino para dejar de escapar.

Y si pensaban que esta sería una típica comedia romántica, están muy equivocados, ya que los personajes se nos muestran como son, crudos, llenos de errores y hasta de misterio. Phoebe y Vicky redefinen este género con un montón de humor negro y con sutiles toques de thriller, dando como resultado una historia fuera de lo común.

Puedes ver los seis episodios de Run en HBO

Tales from the Loop

A todos nos encanta la ciencia ficción, pues nos encanta clavarnos en estas historias. Sin embargo, y hablando específicamente de series, nada había emocionado tanto como lo hizo Tales from the Loop, la serie creada por Nathaniel Halpern e inspirada en el arte neofuturista y surrealista del artista y diseñador sueco Simon Stålenhag.

Esta serie explora situaciones cotidianas y sucesos extraordinarios de la gente que vive encima del Bucle, una máquina construida para descifrar y explorar algunos de los más grandes misterios del universo. Las historias son independientes, pero todas están conectadas, y en cada episodio vemos el punto de vista de uno de los residentes de la ciudad, basándose en un concepto científico o teórico, como los viajes en el tiempo, mundos paralelos o vida artificial.

Pero más allá de clavarse con esos términos que muchos han tratado de descifrar, acá tienen protagonismo el miedo, el amor o la percepción del paso del tiempo. En comparación con otras series con temática similar, en Tales from the loop se encargan de profundizar en otros aspectos como cuestiones éticas y emocionales involucrando a la tecnología, una combinación entre los científico y lo humano.

Puedes ver los ocho episodios de Tales from the Loop en Amazon Prime Video

The Midnight Gospel

Pendleton Ward es un verdadero genio de la animación, pues sobra decir que es el creador de Adventure Time y Bravest Warriors, quien a través de sus obras se ha encargado de adentrarnos en mundos fantásticos y surrealistas. Pero en 2020 y tras hacerse un nombre dentro de la industria, vuelve con The Midnight Gospel, en colaboración con el comediante Duncan Trussell.

Esta serie animada se centra en Clancy, un personaje rosa que tiene un spacecast o podcast espacial. Para ofrecerle contenido al único seguidor que lo escucha, viaja a otros universos a través de una extraña máquina para entrevistar a personajes –un tanto raros– con los que tiene charlas donde toca prácticamente cualquier tema que se les venga a la mente.

Desde la muerte la legalización de las drogas, perdón, resentimiento y hasta el amor, son parte de las conversaciones de Clancy. A diferencia de sus otras dos creaciones, acá Ward mezcla sus dibujos con un podcast, algo completamente innovador y revolucionario en las series animadas. The Midnight Gospel te llevará a reflexionar sobre la vida mientras ves aventuras bizarras, una combinación ganadora.

Puedes ver los ocho episodios de The Midgnight Gospel en Netflix

I May Destroy You

Otra joyita que HBO trae para nosotros este 2020. I May Destroy You es una trama que vino para cambiar la forma en que los dramas serán contados de ahora en adelante, pues en ella tocan temas como la liberación sexual y el abuso que en esta época son importantes, pero que dentro de las producciones televisivas eran tocadas casi con pinzas, ya que aún

La serie fue creada, producida, dirigida y protagonizada por la actriz Michaela Coel, quien lamentablemente se inspiró en un suceso que le ocurrió para contarnos esta historia. En I May Destroy You seguimos a Arabella, una escritora que está empezando a ganar fama en el mundo de la literatura y quien está a punto de terminar de escribir su segundo libro.

Tras una noche de fiesta con sus amigos, Arabella despierta recordando algunas cosas que ocurrieron en todo ese tiempo, pero con lo poco que se le viene a la mente se da cuenta de que algo terrible le pasó. Ahora, esta mujer hará todo lo posible para descifrar lo que vivió aquella noche, descubriendo la verdad y en el camino encontrándose a sí misma tras un suceso que podría ser traumatizante.

Puedes ver los tres episodios de I May Destroy You en HBO

Girl/Haji

Dentro del catálogo que Netflix nos ofrece, tenemos tantas opciones que a veces se nos va una que otra joyita. Y ese es justo el caso de Girl/Haji, una producción japonesa-británica que nos muestra una trama que te mantendrá al filo del sillón porque básicamente tiene de todo, personajes con los que empatizas desde el primer capítulo, mucha acción y una historia sumamente interesante.

La serie se centra en Kenzo, un detective de Tokio que viaja a Londres con el pretexto de un curso pero que en realidad, usa esto para buscar a su hermano, quien durante mucho tiempo pensó que estaba muerto. En el camino este hombre conoce a una policía con quien se adentra en el inframundo criminal de la capital del Reino Unido.

A partir de aquí, surgen toda clase de situaciones que ponen a Kenzo en grave peligro y donde cada uno de los personajes se convierten en esclavos de las decisiones que toman en el camino. Para no hacerles el cuento más largo, Girl/Haji es una historia redonda, y si son fanáticos del thriller, el misterio y los dramas policiacos, estamos seguros que amarás esta serie.

Puedes ver los ocho episodios de Girl/Haji en Netflix

Feel Good

La vida no es tan maravillosa como pensábamos, por algo espectacular que nos sucede puede que nos pase algo malo, esa es una realidad y no podemos hacer nada para cambiarla. Las series así como las películas, se han encargado de mostrarnos historias que desarrollan esta dualidad, de manera honesta pero que al final nos dejan un rayo de esperanza para aprender a lidiar con esto y ver el lado más amable.

Puede que con el título de Feel Good pienses en una serie feliz, pero tenemos que decirte que no, no te hará sentir bien pero sí te sacará una que otra carcajada. Tampoco se trata de un drama para ponernos a llorar todo el día, simplemente se trata de una historia de la vida real, la cual está protagonizada por la standupera canadiense, Mae Martin, quien se enamora de una joven y comienzan a salir.

A partir de esta relación, ambas descubren que tienen secretos, dejando ver ver lo tóxico que es para una relación elementos como la desconfianza, las mentiras y sobre todo la dependencia. En realidad esta es una serie sobre todas las decisiones desesperadas que tomamos para ser felices, aunque nuestra felicidad se acabe perdiendo en el intento. Una tragicomedia que no puedes dejar pasar.

Puedes ver los seis episodios de Feel Good en Netflix

The Last Dance

Cuando nos enteramos que saldría una docuserie sobre la vida de Michael Jordan, nos emocionamos y mucho, pues más allá de ser un basquetbolista legendario, es una de las más grandes figuras en la historia del deporte. Mucho se ha dicho del número 23 de los Bulls de Chicago, pues hay libros y hasta otra clase de documentales que hablaban sobre las hazañas que consiguió en las duelas.

Sin embargo, hubo un momento en específico en su trayectoria que casi nadie había explorado, casi sus últimos momentos de gloria en la duela, y eso es lo que vemos en The Last Dance. A través de recuerdos y entrevistas con gran parte de los jugadores y personas que estuvieron a su alrededor, cuentan el camino hacia al campeonato de 1996 de aquellos Bulls que parecían invencibles.

The Last Dance no es solo una docuserie sobre Jordan, pues en ella profundizan en la historia de aquel equipo, pero también es una gran lección de vida. Acá, el deportista se sincera con el espectador y nos muestra al hombre detrás de la leyenda, siendo brutalmente honesto ante las situaciones que lo rodeaban, como la inevitable soledad al ser una estrella mediática.

Puedes ver los 10 episodios de The Last Dance en Netflix.

Little America

Apple TV+ se está ganando a pulso un lugar como una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, es por eso que le apostaron como nunca a las series, y una de las grandes producciones que estrenó este 2020 es Little America. A todos nos emociona ver historias inspiradoras, sobre todo si están bien contadas, y eso es precisamente lo que consiguieron Lee Eisenberg y Sian Heder, inspirarnos.

Esta es una antología inspirada en las historias reales que Epic Magazine publicó durante varios años, las cuales se centran en varios casos de superación de inmigrantes en los Estados Unidos que como sabemos, lamentablemente no tienen las cosas fáciles una vez que están dentro de ese país, desde la discriminación por no ser originarios de ahí, hasta las trabas que existen en su sistema político.

Las historias y los personajes de Little America no están relacionados como tal, vemos de manera independiente cada uno de los casos. Sin embargo, si hay algo que los une estrechamente, un lazo que no importa ni el sexo ni la nacionalidad, ese lazo es fuerte y se siente a lo largo de toda la serie, las ganas de alcanzar el sueño americano.

Puedes ver los ocho episodios de Little America en Apple TV+

Devs

FX y Hulu también se están poniendo las pilas para traernos series que nos atrapen desde el primer capítulo. Es por eso que se aliaron con Alex Garland, el guionista de 28 Days Later de Danny Boyle y director de películas como Ex Machina y Aniquilación para trabajar en Devs, una serie que nos está volando la cabeza gracias a la trama tan interesante que nos presentan.

Esta es la historia de Lily, una joven ingeniera informática quien investiga la división de desarrollo secreto de Amaya, una empresa de tecnología la cual cree que está detrás de la desaparición de su novio. Tras este suceso, ella se encargará de revelar los verdaderos planes que tiene la compañía y el objetivo que tienen los proyectos clandestinos en los que están trabajando.

En esta serie y a través de la trama, Garland explora conceptos que en los últimos años han cobrado relevancia en las producciones televisivas, como la inteligencia artificial y el libre albedrío, todo de la mano de la ciencia ficción. Sin embargo, Devs se encarga de profundizar específicamente en cómo la tecnología y aquellos que están a cargo de desarrollarla harían cualquier cosa por conseguir su cometido.

Puedes ver los ocho episodios de Devs en FX o Hulu

Unorthodox

Para terminar, dejamos una de las series que desde que se estrenó en marzo de 2020 dio de qué hablar por lo impactante que es su trama, revelándonos una historia que sinceramente no veíamos venir. Estamos hablando de Unorthodox, que llegó a Netflix como un proyecto que explora otra clase de temas más allá de las comedias románticas, la ciencia ficción, el suspenso y docuseries que podemos ver en la plataforma.

La serie cuenta la vida de Esther “Esty” Schwartz –inspirada en la autobiografía de Deborah Fieldman–, una joven judía que huye de su matrimonio arreglado y del movimiento ultraortodoxa Satmar, una comunidad jasídica en la ciudad de Nueva York. Tras escapar, esta mujer se muda a Berlín en búsqueda de su propio sentido de identidad.

A través de la historia de esta mujer, conocemos algunos de los pensamientos que hay enraizados dentro de las comunidades judías ortodoxa, así como sus costumbres. Pero más allá de eso, esta serie nos cuenta el camino de liberación que Etsy toma para encontrar sus motivaciones en la vida y sobre todo, para identificarse dentro de un mundo que ella desconoce pero el cual desea explorar, todo de una forma un tanto cruda.

Puedes ver los cuatro episodios de Unorthodox en Netflix