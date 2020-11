¡Lashana Lynch confirma que será la nueva 007 en ‘No Time To Die’!

El 2020 es un año de cambios y de todo tipo. Y eso ha llegado a muchos lugares como el entretenimiento, y no lo decimos únicamente por la forma en la que las grandes empresas están buscando reanudar las producciones de series y películas para evitar cualquier tipo de contagio, sino por otros que nos dejan claro que estamos viviendo otros tiempos, como Lashana Lynch quien se convertirá en la heredera de uno de los personajes más importantes del cine, 007.

Como recordarán, este 2020 llegaría a las salas de cine No Time To Die, la cinta número 25 de esta enorme franquicia dirigida por Cary Fukunaga. Sin embargo, la pandemia no nos dio chance de verla como se merece y a pesar de que es una historia muy importante, porque será la última vez que veamos a Daniel Craig interpretando este papel, y desde entonces han sido muchos los nombres que aparecieron para suplirlo.

Lashana Lynch… la nueva 007

En julio de 2019 comenzaron a circular un montón de rumores que apuntaban a que Lashana Lynch, una de las caras nuevas que se uniría al reparto de esta nueva película, sería la persona responsable de interpretar al 007 cuando Craig termine su servicio. Por supuesto que esto generó controversia en su momento, porque estaban escogiendo a una mujer en lugar de un hombre, pero ahora esto será una realidad porque al parecer la propia actriz lo confirmó.

Resulta que en una entrevista que Lynch tuvo para la revista Harper’s Bazaar la actriz, que interpreta al agente del MI6 Nomi en la próxima película de Bond, habló sobre las especulaciones de su papel y las críticas que aparecieron en el internet al respecto: “Soy una mujer negra – si fuera otra mujer negra en el papel, habría sido la misma conversación, habría recibido los mismos ataques, el mismo abuso”.

Y fue justo después de esto que Lashana Lynch insinuó que los rumores eran ciertos, porque también explicó que esto será un cambio importante y que inevitablemente la gente hablará porque 007 es una de las franquicias más queridas del cine: “Sólo tengo que recordarme a mí misma que la conversación está teniendo lugar y que soy parte de algo que será muy, muy revolucionario”.

Por supuesto que tras sus declaraciones, un montón de personas empezaron a hablar sobre ella en redes sociales, quejándose porque ahora el personaje será una mujer afroamericana. Sin embargo, cabe aclarar que Lashana no interpretará a James Bond, sino al 007, y esto podría dar pie a que el típico hombre blanco que han encarnado grandes nombres como Sean Connery, Roger Moore o Pierce Brosnan deje de existir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta la idea?