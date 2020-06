En este sitio hemos dicho varias veces que la pandemia puede sacar lo mejor o lo peor de las personas. Historias de cada lado de la moneda abundan en esta era del coronavirus. En el caso de Laura Mariana Meraz, fotógrafa y directora mexicana, se dio lo primero, pues la pandemia nos dejó conocer lo mejor de su talento a través del corto 19 times.

Laura vive en Nueva York, conocida como “La ciudad que nunca duerme”. El tema es que el coronavirus logró que en los últimos meses la ciudad sí durmiera, por lo que Meraz decidió documentar las imágenes de una urbe tan turbulenta como esa en medio de una pandemia.

El resultado fue 19 times, un retrato cronológico conformado por 19 momentos de cómo vivió el progreso de la pandemia en esa ciudad. Desde cómo veía a Nueva York antes del coronavirus, pasando por las primeras señales de pánico entre la gente, los momentos en que la ciudad comenzó a quedarse vacía, la distancia con su familia y la nueva manera en que tendremos que salir a la calle.

“Me fui a filmar alrededor de mi barrio y lo hice en orden cronológico, desde cuando recibo la noticia del cierre con mis amigos, las compras de emergencia y entrar a la tienda donde no había nada, las llamadas con mi familia que me dan batería para sentirme fuerte y todo lo demás”, contó Laura Mariana Meraz en entrevista para El Universal.

19 times ganó el premio como mejor corto de Brooklyn en el New York Quarantine Film Festival, patrocinado por Inwood Art Works, y Laura ganó con ello la oportunidad de que su trabajo sea exhibido próximamente en parques de Nueva York junto a otros trabajos ganadores.

Pero tranquilo, no tienes que viajar hasta La Gran Manzana para apreciar su talento, pues el corto ya se encuentra en Youtube y acá lo tienes:

“Fue muy bonito todo, sentir el apoyo de artistas mexicanos y decir que México ganó un premio y fue una mujer mexicana es un orgullo”, expresó Meraz. ¡Ovación de pie para ti, Laura!