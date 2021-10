¡Ya lo queremos! Así se ve el nuevo set de ‘The Office’ que lanzará LEGO

Vayan preparando un guardadito que se viene un lanzamiento espectacular de parte de LEGO. Ustedes lo saben y nosotros también: siempre se la rifan con sus entregas y la que viene no será la excepción… Luego de presentar unas ediciones bien cool de Titanic y Mi pobre angelito (POR ACÁ la pueden ver), ahora veremos algo de The Office.

Así como lo leen… la compañía acaba de mostrar un set con el que podremos recrear la icónica oficina de Dunder Mifflin, con un montón de los personajes de la serie. Y además, este será un proyecto especial pues el modelo ha sido creado por un fanático, que ha conseguido la autorización para que se arme.

LEGO se prepara para un lanzamiento de ‘The Office’

Como sabrán algunos, LEGO desde hace unos años recopila las propuestas de sus seguidores, esto con el fin de llevarle al mundo nuevas e inesperadas colecciones. Y bueno, en ese sentido, el ingenio de los fans siempre nos sorprende con algunas ideas evidentemente espectaculares.

En esta ocasión, el premio se lo lleva el creador conocido como JaiJai Lewis, quien mandó a LEGO Ideas su diseño para un set de The Office. Pues bien, la compañía juguetera le dio luz verde a su idea y este viernes 22 de octubre, anunciaron que sí se armará ese proyecto. En sus redes sociales, enseñaron la maqueta de cómo lucirá a grandes rasgos la colección (aunque ojo: se ha señalado que el producto final no será exactamente similar a lo que se muestra).

Junto con el set de The Office, también se anunció una entrega inspirada en el icónico The Jazz Quartet diseñada por el creativo Hsinwei Chi. AQUÍ puedes ver el anuncio en redes sociales. Eso sí, no se ha anunciado una fecha de lanzamiento concreta ni el precio que tendría… habrá que esperar más detalles de estas entregas.

¿Cómo se concretó la idea de este set?

Como les comentamos antes, LEGO Ideas recopila muchas ideas de diferentes diseñadores y abre un espacio para que ellas y ellos mismos expliquen por qué decidieron trabajar su proyecto. En el caso de JaiJai Lewis, parece ser que desde 2014 ya había concursado con dos modelos, pero ambos fueron rechazados.

¿Y qué fue lo que le orilló a diseñar este set? Así lo explica: “Soy fan de ‘The Office’ desde hace varios años. En 2014, escuché que LEGO estaba lanzando un set para ‘The Big Bang Theory’ y pensé que era una gran idea. Realmente esperaba que en ese momento hicieran uno para mi programa favorito. Algún tiempo después, decidí intentar hacer uno yo mismo“.

Así que ya saben, si se rifan, pueden participar en algún diseño si quieren proponerle algo bien cool a Leo.